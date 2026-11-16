Эксперт объяснил, почему хакеры не отключат интернет во всем мире

Массовая кибератака, которая якобы должна одновременно вывести из строя мировые банки и отключить интернет на три месяца 17 ноября, технически практически неосуществима. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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По мнению эксперта, для одновременного взлома финансовых организаций по всему миру потребовались бы огромные вычислительные и сетевые ресурсы. Такими не располагает ни одна группа хакеров.

Атака может затронуть отдельную страну или несколько организаций. Однако провести ее одновременно против всех государств невозможно из-за различий в инфраструктуре и уровне защиты компаний.

Аналогичная ситуация складывается с попыткой полностью отключить интернет. Для масштабного нарушения работы глобальной сети, по оценке Муртазина, необходимо вывести из строя 40-50% ее пропускной способности. Это потребовало бы проведения операций сразу в сотнях точек по всему миру, в том числе в нейтральных и территориальных водах.

Эксперт добавил, что даже военно-морские силы Штатов не располагают возможностями для реализации подобного сценария.

Недавно IT-эксперт объяснил, почему россияне верят в «цифровой апокалипсис» 17 ноября.

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ФОТО: ТАСС
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