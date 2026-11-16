Эксперт объяснил, почему хакеры не отключат интернет во всем мире

По мнению эксперта, для одновременного взлома финансовых организаций по всему миру потребовались бы огромные вычислительные и сетевые ресурсы. Такими не располагает ни одна группа хакеров.



Атака может затронуть отдельную страну или несколько организаций. Однако провести ее одновременно против всех государств невозможно из-за различий в инфраструктуре и уровне защиты компаний.



Аналогичная ситуация складывается с попыткой полностью отключить интернет. Для масштабного нарушения работы глобальной сети, по оценке Муртазина, необходимо вывести из строя 40-50% ее пропускной способности. Это потребовало бы проведения операций сразу в сотнях точек по всему миру, в том числе в нейтральных и территориальных водах.



Эксперт добавил, что даже военно-морские силы Штатов не располагают возможностями для реализации подобного сценария.



Недавно IT-эксперт объяснил, почему россияне верят в «цифровой апокалипсис» 17 ноября.

