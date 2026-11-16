Эксперт объяснил, почему хакеры не отключат интернет во всем мире
Массовая кибератака, которая якобы должна одновременно вывести из строя мировые банки и отключить интернет на три месяца 17 ноября, технически практически неосуществима. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По мнению эксперта, для одновременного взлома финансовых организаций по всему миру потребовались бы огромные вычислительные и сетевые ресурсы. Такими не располагает ни одна группа хакеров.
Атака может затронуть отдельную страну или несколько организаций. Однако провести ее одновременно против всех государств невозможно из-за различий в инфраструктуре и уровне защиты компаний.
Аналогичная ситуация складывается с попыткой полностью отключить интернет. Для масштабного нарушения работы глобальной сети, по оценке Муртазина, необходимо вывести из строя 40-50% ее пропускной способности. Это потребовало бы проведения операций сразу в сотнях точек по всему миру, в том числе в нейтральных и территориальных водах.
Эксперт добавил, что даже военно-морские силы Штатов не располагают возможностями для реализации подобного сценария.
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