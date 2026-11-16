Организаторы «Грэмми-2027» объявили номинантов на музыкальную премию

Академия звукозаписи США представила номинантов на премию «Грэмми» 2027 года. Список опубликовали на официальном сайте музыкальной награды. Претенденты представлены в 100 категориях, охватывающих различные жанры и направления.

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В номинации «Альбом года» представлены Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Розалия, Бруно Марс, Raye, Оливия Дин, Фиби Бриджерс и Элла Лэнгли.

За звание лучшей записи года поборются Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Розалия, Бруно Марс, Raye, Оливия Дин, Элла Лэнгли, а также Tame Impala и Дженни из Blackpink.

В категории «Песня года» номинированы Оливия Родриго, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Розалия, Бруно Марс, Raye, Оливия Дин и Элла Лэнгли. На звание лучшего нового артиста претендуют Geese, Элла Лэнгли, Slayyyter, Сиенна Спиро, Don Toliver, Remi Wolf, Angine de Poitrine и The Womack Sisters.

Номинантов определили путем голосования почти 16 тыс. членов Академии звукозаписи. В список вошли релизы и музыкальные работы, выпущенные с 31 августа 2025 года по 28 августа 2026-го. Победителей выберут на заключительном этапе, который пройдет с 10 декабря 2026 года по 7 января 2027-го.

В программу премии впервые включили пять новых категорий. Среди них — лучшее исполнение азиатской поп-музыки, лучшая R&B-коллаборация или выступление дуэта и группы, лучшее исполнение традиционной поп-музыки, лучший альбом в жанре традиционного фолка и лучшая латиноамериканская песня.

Главная церемония состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе на арене Crypto.com Arena. Перед ней отдельно вручат награды в большинстве категорий в театре Peacock Theater.

Ранее гитарист и член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко усомнился в беседе с НСН в том, что «Золотой Граммофон» когда-нибудь может стать аналогом главной ежегодной американской музыкальной премии.

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ФОТО: AP / ТАСС
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