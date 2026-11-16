Организаторы «Грэмми-2027» объявили номинантов на музыкальную премию

В номинации «Альбом года» представлены Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Розалия, Бруно Марс, Raye, Оливия Дин, Фиби Бриджерс и Элла Лэнгли.



За звание лучшей записи года поборются Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Розалия, Бруно Марс, Raye, Оливия Дин, Элла Лэнгли, а также Tame Impala и Дженни из Blackpink.



В категории «Песня года» номинированы Оливия Родриго, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Розалия, Бруно Марс, Raye, Оливия Дин и Элла Лэнгли. На звание лучшего нового артиста претендуют Geese, Элла Лэнгли, Slayyyter, Сиенна Спиро, Don Toliver, Remi Wolf, Angine de Poitrine и The Womack Sisters.



Номинантов определили путем голосования почти 16 тыс. членов Академии звукозаписи. В список вошли релизы и музыкальные работы, выпущенные с 31 августа 2025 года по 28 августа 2026-го. Победителей выберут на заключительном этапе, который пройдет с 10 декабря 2026 года по 7 января 2027-го.



В программу премии впервые включили пять новых категорий. Среди них — лучшее исполнение азиатской поп-музыки, лучшая R&B-коллаборация или выступление дуэта и группы, лучшее исполнение традиционной поп-музыки, лучший альбом в жанре традиционного фолка и лучшая латиноамериканская песня.



Главная церемония состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе на арене Crypto.com Arena. Перед ней отдельно вручат награды в большинстве категорий в театре Peacock Theater.



Ранее гитарист и член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко усомнился в беседе с НСН в том, что «Золотой Граммофон» когда-нибудь может стать аналогом главной ежегодной американской музыкальной премии.

