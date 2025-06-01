Очевидцы рассказали подробности обрушения моста на поезд в Брянской области
В Брянской области после подрыва моста, рухнувшего на пассажирский поезд, первые три вагона состава получили наибольшие повреждения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одну из пассажирок.
По словам женщины, оказавшейся на месте происшествия, сначала не было понятно, из-за чего остановился поезд. Она отметила, что можно было предположить, что это случилось из-за сработавшего стоп-крана или торможения.
«Первый вагон улетел напрочь, второй вагон перевернулся. Третий вагон — тоже столкновение, наш — четвертый. До десятого вагона у всех одинаковые травмы. Именно вот такие кровоизлияния. Машинисты, погибли. Лежала фура там на них», - приводит издание слова свидетельницы произошедшего.
При этом пассажирка рассказала, что выходившие из поезда люди помогали друг другу. Очевидица событий также высоко оценила оперативную работу МЧС и скорой помощи, сотрудники которых, по ее словам, быстро оказались на месте аварии.
За минувшие сутки сразу в нескольких регионах РФ произошли три подрыва ж/д. Вечером 31 мая в Брянской области при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд погибли семь человек, пострадали несколько десятков. Утром 1 июня на перегоне Унеча-Жеча преступники подорвали железнодорожный путь, когда там проезжал путеизмерительный поезд. В результате ЧП никто не пострадал.
При этом ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м км трассы Тросна-Калиновка при подрыве ж/д моста был поврежден грузовой поезд. В результате ЧП пострадали машинист и двое его помощников.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил, что число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд №86 увеличилось до 71, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru