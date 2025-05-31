СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, что в результате украинской атаки пострадали мирные жители, в том числе дети.
Число пострадавших уточняется. Кроме того, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
В СК РФ также уточнили, что на обломках беспилотников обнаружили записи на украинском языке.
Ранее прокурор Курской области Алексей Цуканов объявил, что в регионе без вести пропали 789 жителей приграничных районов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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