СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Курскую область

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщили в Следственном комитете России.

Хинштейн: Число пострадавших при атаке на Льговский и Рыльский районы увеличилось до 14

По данным ведомства, что в результате украинской атаки пострадали мирные жители, в том числе дети.

Число пострадавших уточняется. Кроме того, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В СК РФ также уточнили, что на обломках беспилотников обнаружили записи на украинском языке.

Ранее прокурор Курской области Алексей Цуканов объявил, что в регионе без вести пропали 789 жителей приграничных районов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Александра Хинштейна
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