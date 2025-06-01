Песков: Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе

Песков рассказал, что Путин выслушал доклады о мерах, принимаемых в связи с происшествием на железной дороге.

Ранее губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе. До этого Богомаз сообщил, что обрушившийся 31 мая на поезд мост был подорван. В результате инцидента погибли семь человек, пострадал 71, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПутинРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры