Песков: Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что Путин выслушал доклады о мерах, принимаемых в связи с происшествием на железной дороге.
Ранее губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе. До этого Богомаз сообщил, что обрушившийся 31 мая на поезд мост был подорван. В результате инцидента погибли семь человек, пострадал 71, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
- Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе
- МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников
- Ростех: новые Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2025 году
- РЖД предоставит бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших при подрыве моста
- В МЖД подтвердили повреждение пути на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области
- Очевидцы рассказали подробности обрушения моста на поезд в Брянской области
- Минобороны: В Сумской области ВС РФ взяли под контроль Алексеевку
- СКР: Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты
- Богомаз: В Брянской области число пострадавших при обрушении моста на поезд увеличилось до 71
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru