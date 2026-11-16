Работодатели стали сдержанней нанимать сотрудников, что не говорит о волне увольнений, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что по предварительному прогнозу на 2027 год бизнес будет вынужден сокращать сотрудников. Как пишет «Коммерсант», по его словам, удержание ключевой ставки на уровне 14% создает риски, включая увольнения на предприятиях. Как отметила Голованова, денежно-кредитная политика ЦБ оказывает влияние на бизнес, но цифры по рынку труда пока вполне оптимистичны.

«Стоимость кредитов, безусловно, влияет на планы бизнеса, в том числе кадровые. Но оснований говорить о массовых увольнениях я пока не вижу. Рынок труда сейчас стал спокойнее. По данным SuperJob, по итогам октября 2026 года вакансий в целом по России на 16% меньше, чем год назад, а резюме — на 26% больше. Это говорит о том, что компании стали нанимать сотрудников сдержаннее, а не указывает на волну сокращений. Безработица остаётся низкой, а в ряде отраслей кадров по-прежнему не хватает. Прежде всего это линейные позиции в ретейле, инженерные и рабочие должности в промышленности и медперсонал. Работодатели хорошо помнят острый кадровый дефицит, пик которого пришёлся на 2024 год, и дорожат сотрудниками. Сейчас компании скорее точечно настраивают штат. Если сотрудник уходит по собственному желанию, его вакансию не всегда открывают заново: часть задач автоматизируют или распределяют внутри команды», - пояснила Голованова.

Говоря о том, каких профессий изменения коснутся в первую очередь, собеседница НСН отметила, что прежде всего речь идёт о тех направлениях, где возможна автоматизация процессов.