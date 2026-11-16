Точечные настройки: Россиян успокоили насчет «массовых увольнений»
Волны увольнений пока не предвидится, но рынок труда стал спокойнее, заявила НСН Наталья Голованова.
Работодатели стали сдержанней нанимать сотрудников, что не говорит о волне увольнений, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что по предварительному прогнозу на 2027 год бизнес будет вынужден сокращать сотрудников. Как пишет «Коммерсант», по его словам, удержание ключевой ставки на уровне 14% создает риски, включая увольнения на предприятиях. Как отметила Голованова, денежно-кредитная политика ЦБ оказывает влияние на бизнес, но цифры по рынку труда пока вполне оптимистичны.
«Стоимость кредитов, безусловно, влияет на планы бизнеса, в том числе кадровые. Но оснований говорить о массовых увольнениях я пока не вижу. Рынок труда сейчас стал спокойнее. По данным SuperJob, по итогам октября 2026 года вакансий в целом по России на 16% меньше, чем год назад, а резюме — на 26% больше. Это говорит о том, что компании стали нанимать сотрудников сдержаннее, а не указывает на волну сокращений. Безработица остаётся низкой, а в ряде отраслей кадров по-прежнему не хватает. Прежде всего это линейные позиции в ретейле, инженерные и рабочие должности в промышленности и медперсонал. Работодатели хорошо помнят острый кадровый дефицит, пик которого пришёлся на 2024 год, и дорожат сотрудниками. Сейчас компании скорее точечно настраивают штат. Если сотрудник уходит по собственному желанию, его вакансию не всегда открывают заново: часть задач автоматизируют или распределяют внутри команды», - пояснила Голованова.
Говоря о том, каких профессий изменения коснутся в первую очередь, собеседница НСН отметила, что прежде всего речь идёт о тех направлениях, где возможна автоматизация процессов.
«Активнее всего компании пересматривают офисные функции, где многие задачи можно автоматизировать, а кандидатов на рынке достаточно. Это видно по зарплатам. Спокойнее всего за год в Москве росли зарплатные предложения в IT (+3%), маркетинге и PR (+3,4%), а также в банках (+4,2%). Здесь у работодателей больше выбор кандидатов. Инженеры и рабочие в промышленности, медики, специалисты транспорта и логистики по-прежнему востребованы: зарплатные предложения для них выросли примерно на 8-9%. И в целом зарплаты продолжают расти, хотя и медленнее, чем в прошлые годы. При этом годовые премии работодатели обещают сдержаннее, чем год назад. В целом рост доходов замедляется, но картина по отраслям очень разная», - подчеркнула Голованова.
Аналитик рынка труда также не исключила варианты боле гибкого подхода работодателей к организации самого производственного процесса.
«Даже среднесрочный прогноз сейчас дать сложно: на рынок влияет слишком много факторов. За последние несколько лет российский рынок труда показал высокую способность приспосабливаться к меняющимся условиям. Работодатели будут активнее использовать разные модели занятости: не только удалёнку и гибрид, но и подработки, неполную и проектную занятость. Удержать ценных сотрудников для компаний по-прежнему важно. Зарплаты, скорее всего, продолжат расти, но более умеренными темпами», - сказала Голованова.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с НСН отметил, что Трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке «отменить» удаленный формат работы, но для этого должны быть основания.
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