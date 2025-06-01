СМИ: При падении моста на поезд в Брянской области пострадал грудной ребенок

Грудной ребенок находится в тяжелом состоянии после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщает РИА Новости.

МЧС направило дополнительные силы на место обрушения моста в Брянской области

На место происшествия выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенку - 5-6 месяцев.

Сход поезда с рельсов под Брянском произошел из-за обрушения моста в связи с вмешательством в работу транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Поезд

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