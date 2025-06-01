МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 100 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: За сутки силы ПВО РФ сбили 169 беспилотников ВСУ

В Минобороны добавили, что за сутки также сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, предприятию, занимающемуся ремонтом военной техники, цехам по выпуску ударных беспилотников и местам их запуска, складам боеприпасов, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОРоссия

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