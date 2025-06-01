МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников

СКР: обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате терактов

Песков: Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях

Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки накануне, дошло до Земли

Кинокритик Шпагин усомнился в успехе фильмов, которые выпустят летом в повторный кинопрокат в РФ