МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 100 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны добавили, что за сутки также сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США.
Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, предприятию, занимающемуся ремонтом военной техники, цехам по выпуску ударных беспилотников и местам их запуска, складам боеприпасов, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область
- Песков: Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
- Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе
- МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников
- Ростех: новые Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2025 году
- РЖД предоставит бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших при подрыве моста
- В МЖД подтвердили повреждение пути на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области
- Очевидцы рассказали подробности обрушения моста на поезд в Брянской области
- Минобороны: В Сумской области ВС РФ взяли под контроль Алексеевку
- СКР: Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru