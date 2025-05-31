Гладков: В Белгородской области за сутки около 40 сел попали под удар ВСУ

Он рассказал, что в селе Логачевка при ударе украинского дрона по автомобилю погиб один мирный житель. В результате атаки в регионе еще пять человек получили ранения.

Гладков сообщил, что всего за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 42 боеприпаса и атаковали регион 58 БПЛА, из которых российские силы ПВО сбили 21. Отмечается, что в результате массированной атаки в области были повреждены 10 домовладений, объекты связи и водоснабжения, четыре предприятия, а также 20 авто.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Льговский и Рыльский районы увеличилось до 14 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».