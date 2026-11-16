Болгария добилась исключения двух российских банков из санкционного списка ЕС

Болгария вывела два отечественных банка из-под санкций ЕС. Речь идет о Первом инвестиционном и Инвестиционном корпоративном. Их контрольные пакеты принадлежат гражданам республики. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Велислава Петрова, передает «БНТ Новини».

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София выступила против ограничений, поскольку считает, что они не нанесут ущерба Москве и, напротив, могут принести ей выгоду. По мнению Петровой, активы финансовых компаний принадлежат болгарским собственникам и не связаны с лицами, находящимися под санкциями.

Причем особенности их структуры в РФ практически исключают возможность вывода инвестиций, добавила она. Введение же ограничений могло бы привести к изъятию со стороны Кремля.

Еще Петрова подтвердила намерение республики не оказывать Киеву военную помощь и сосредоточиться на дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

Ранее о приостановке поддержки Украины сообщил и президент Болгарии Румен Радев.

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ФОТО: Jaap Arriens/Sipa USA/ТАСС
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