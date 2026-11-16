Болгария добилась исключения двух российских банков из санкционного списка ЕС

София выступила против ограничений, поскольку считает, что они не нанесут ущерба Москве и, напротив, могут принести ей выгоду. По мнению Петровой, активы финансовых компаний принадлежат болгарским собственникам и не связаны с лицами, находящимися под санкциями.



Причем особенности их структуры в РФ практически исключают возможность вывода инвестиций, добавила она. Введение же ограничений могло бы привести к изъятию со стороны Кремля.



Еще Петрова подтвердила намерение республики не оказывать Киеву военную помощь и сосредоточиться на дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.



Ранее о приостановке поддержки Украины сообщил и президент Болгарии Румен Радев.

