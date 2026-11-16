В Госдуме предложили ввести уроки безопасного катания на тюбингах

По словам политика, каждую зиму в стране из-за катания на тюбингах гибнут люди, хотя многие трагедии можно было предотвратить. Парламентарий подчеркнул, что «ватрушка» — не безобидная игрушка. У нее нет тормозов и руля, человек практически не контролирует движение.



На уроках депутат предлагает объяснять, почему нельзя кататься вдвоем на одном тюбинге, связывать между собой или цеплять к авто и снегоходам, а также чем опасен спуск у дороги, деревьев или забора.



Еще одной мерой, по задумке Хамитова, должны стать совместные зимние рейды МЧС и муниципалитетов. Он предложил проверять склоны, выходящие к проезжей части, деревьям, столбам и водоемам. Опасные горки нужно оперативно ограждать и устанавливать предупреждающие знаки, а муниципалитетам — оборудовать безопасные места для катания, добавил политик.



Ранее в Госдуме вовсе предлагали запретить тюбинги в России.

