В Госдуме предложили ввести уроки безопасного катания на тюбингах
Депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов предложил проводить в последнюю учебную неделю декабря в школах практические уроки безопасности со спасателями МЧС. Детям показать, чем опасны стихийные горки и какие ошибки при катании на тюбингах приводят к травмам. Об этом он рассказал Life.ru.
По словам политика, каждую зиму в стране из-за катания на тюбингах гибнут люди, хотя многие трагедии можно было предотвратить. Парламентарий подчеркнул, что «ватрушка» — не безобидная игрушка. У нее нет тормозов и руля, человек практически не контролирует движение.
На уроках депутат предлагает объяснять, почему нельзя кататься вдвоем на одном тюбинге, связывать между собой или цеплять к авто и снегоходам, а также чем опасен спуск у дороги, деревьев или забора.
Еще одной мерой, по задумке Хамитова, должны стать совместные зимние рейды МЧС и муниципалитетов. Он предложил проверять склоны, выходящие к проезжей части, деревьям, столбам и водоемам. Опасные горки нужно оперативно ограждать и устанавливать предупреждающие знаки, а муниципалитетам — оборудовать безопасные места для катания, добавил политик.
Ранее в Госдуме вовсе предлагали запретить тюбинги в России.
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