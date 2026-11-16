В Госдуме предложили ввести уроки безопасного катания на тюбингах

Депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов предложил проводить в последнюю учебную неделю декабря в школах практические уроки безопасности со спасателями МЧС. Детям показать, чем опасны стихийные горки и какие ошибки при катании на тюбингах приводят к травмам. Об этом он рассказал Life.ru.

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По словам политика, каждую зиму в стране из-за катания на тюбингах гибнут люди, хотя многие трагедии можно было предотвратить. Парламентарий подчеркнул, что «ватрушка» — не безобидная игрушка. У нее нет тормозов и руля, человек практически не контролирует движение.

На уроках депутат предлагает объяснять, почему нельзя кататься вдвоем на одном тюбинге, связывать между собой или цеплять к авто и снегоходам, а также чем опасен спуск у дороги, деревьев или забора.

Еще одной мерой, по задумке Хамитова, должны стать совместные зимние рейды МЧС и муниципалитетов. Он предложил проверять склоны, выходящие к проезжей части, деревьям, столбам и водоемам. Опасные горки нужно оперативно ограждать и устанавливать предупреждающие знаки, а муниципалитетам — оборудовать безопасные места для катания, добавил политик.

Ранее в Госдуме вовсе предлагали запретить тюбинги в России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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