Штраф за отказ: Как соблюсти «интересы ребенка» при запрете общения с родителем или родственниками
Лишение ребенка общения со вторым родителем это массовое, но в то же время сложное явление, заявила НСН Ольга Леткова.
Нужно четко прописать в законе, что понимать под «интересами ребенка», заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за лишение ребенка общения с родителем, если это противоречит интересам детей. За первое нарушение предлагается штраф от 5 до 10 тысяч рублей вместо нынешних 2–5 тысяч, за повторное — до 20 тысяч вместо 4–5 тысяч. Такой же штраф может последовать за сокрытие места нахождения детей и неисполнение судебных решений об их месте жительства или порядке общения с родителями. Депутаты сочли, что нынешние штрафы «не обеспечивают должного воспитательного воздействия на лиц, нарушающих закон, и не позволяют достигнуть целей административного наказания».
Леткова объяснила НСН, насколько в принципе распространена проблема.
«Это достаточно тонкая материя, затрагивающая интересы обоих родителей. Часто конфликты возникают именно в сфере воспитания. Допустим, есть решение суда, по которому отец имеет право видеться с ребенком. И вот он может, например, водить его на не очень хорошее кино или в злачные места. Или бывает, что бабушки и дедушки начинают плохо говорить о матери, и тем самым разрушать целостность мировосприятия ребенка, отношения с родственниками, с которыми он живет. Еще бывает, что один родитель не хочет давать второму родителю ребенка, даже если решением суда это предписано, полагая, что это не соответствует интересам самого ребенка. А бывает, что дети просто болеют, и не всегда матери оформляют это соответствующим медицинским заключением. Вот ребенок заболел, а это день свидания с другим родителем. И часто возникают такие споры», – рассказала Леткова.
По ее словам, это явление как массовое, так и сложное. Эксперт считает, что повысить штрафы можно, пусть даже и уже действующие довольно ощутимы, но еще важнее точнее разобраться с терминами.
«Например, что такое “интерес ребенка” – на сегодня в законе не определено. И родитель часто, руководствуясь именно “интересами ребенка”, отказывает второму родителю в свидании с ним. Но где и как он это будет доказывать? Ведь штраф накладывается в административном порядке, то есть не судом, как правило, а комиссией по делам несовершеннолетних. А чтобы доказать, что ты действовал в интересах ребенка, уже нужно долго ходить по судам, а суды относятся к этому достаточно формально, потому что “интересы ребенка” не определены законом. Нужно понимать, что не во всех случаях родители необоснованно не дают детей, у них часто есть серьезные и законные основания. Но при нынешней системе доказать, что ты действовал в интересах ребенка, очень сложно», – объясняет Леткова.
Эксперт добавила, что само по себе то, что Госдума обратила внимание на проблему, уже хорошо.
«Меры правильные. Но наряду с ними нужно определить, что такое “интересы ребенка”. Чтобы родитель, который действует в интересах ребенка, не давая его другому родителю в какой-то момент, понимал, на что ему ориентироваться. Чтобы у него была какая-то законодательная опора, чтобы он мог потом в суде хотя бы доказать, что он действовал правильно. То есть хорошо бы закрепить какой-то перечень, чтобы это работало эффективно», – добавила Леткова.
Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала НСН, почему увеличение срока максимального больничного на ребенка поможет одиноким родителям в безвыходной ситуации и не должно пугать работодателей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предложили ввести уроки безопасного катания на тюбингах
- Эксперт объяснил, почему хакеры не отключат интернет во всем мире
- Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников за день 16 ноября
- Бьют по «градуснику»: Почему россияне неохотно доверяют соцопросам
- Юрист объяснил, какие привычки надо менять из-за нового контроля переводов
- Штраф за отказ: Как соблюсти «интересы ребенка» при запрете общения с родителем или родственниками
- Организаторы «Грэмми-2027» объявили номинантов на музыкальную премию
- Роскомнадзор не планирует блокировать игровую платформу Steam
- Эндокринолог назвала продукт, повышающий либидо у женщин
- Ждать провокацию: Закрытие границ с Эстонией связали с подготовкой к войне