«Например, что такое “интерес ребенка” – на сегодня в законе не определено. И родитель часто, руководствуясь именно “интересами ребенка”, отказывает второму родителю в свидании с ним. Но где и как он это будет доказывать? Ведь штраф накладывается в административном порядке, то есть не судом, как правило, а комиссией по делам несовершеннолетних. А чтобы доказать, что ты действовал в интересах ребенка, уже нужно долго ходить по судам, а суды относятся к этому достаточно формально, потому что “интересы ребенка” не определены законом. Нужно понимать, что не во всех случаях родители необоснованно не дают детей, у них часто есть серьезные и законные основания. Но при нынешней системе доказать, что ты действовал в интересах ребенка, очень сложно», – объясняет Леткова.

Эксперт добавила, что само по себе то, что Госдума обратила внимание на проблему, уже хорошо.

«Меры правильные. Но наряду с ними нужно определить, что такое “интересы ребенка”. Чтобы родитель, который действует в интересах ребенка, не давая его другому родителю в какой-то момент, понимал, на что ему ориентироваться. Чтобы у него была какая-то законодательная опора, чтобы он мог потом в суде хотя бы доказать, что он действовал правильно. То есть хорошо бы закрепить какой-то перечень, чтобы это работало эффективно», – добавила Леткова.

Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала НСН, почему увеличение срока максимального больничного на ребенка поможет одиноким родителям в безвыходной ситуации и не должно пугать работодателей.

