При подрыве мостов в Брянской и Курской областях с рельсов сошли 2 поезда

ЧП В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечером 31 мая в Брянской области в Выгоничском районе вблизи одного из участков федеральной автодороги А240 на железнодорожные пути обрушился мост. В этот момент по железной дороге ехал пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту «Климов-Москва». Известно, что в пострадавшем поезде находились 388 пассажиров.

Изначально сообщалось о 22 пострадавших и четырех погибших, среди которых были два члена бригады (машинист и помощник) и два пассажира. Потом говорилось о 35 раненых. Однако позже стало известно, что их количество выросло вдвое.

На момент написания материала, по последним данным, в результате ЧП с поездом в Брянской области погибли семь человек, пострадали — 66, в том числе младенец, состояние которого оценивается как тяжелое. Его направят на лечение в Москву. При этом, по данным экстренных служб, среди погибших нет детей.