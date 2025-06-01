При подрыве мостов в Брянской и Курской областях с рельсов сошли 2 поезда
В результате ЧП с пассажирским поездом под Брянском погибли семь человек, более 60 получили травмы. В Курской области в аварии с грузовым составом пострадал машинист.
Сразу в двух российских регионах произошло обрушение мостов, которое привело к аварии на железнодорожных путях. В Брянской области обломки моста упали на пассажирский поезд. Есть погибшие и пострадавшие. В Курской области при падении пролета моста произошел сход тепловоза и трех порожних грузовых вагонов, в результате чего травмы получил один из машинистов.
ЧП В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вечером 31 мая в Брянской области в Выгоничском районе вблизи одного из участков федеральной автодороги А240 на железнодорожные пути обрушился мост. В этот момент по железной дороге ехал пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту «Климов-Москва». Известно, что в пострадавшем поезде находились 388 пассажиров.
Изначально сообщалось о 22 пострадавших и четырех погибших, среди которых были два члена бригады (машинист и помощник) и два пассажира. Потом говорилось о 35 раненых. Однако позже стало известно, что их количество выросло вдвое.
На момент написания материала, по последним данным, в результате ЧП с поездом в Брянской области погибли семь человек, пострадали — 66, в том числе младенец, состояние которого оценивается как тяжелое. Его направят на лечение в Москву. При этом, по данным экстренных служб, среди погибших нет детей.
С железнодорожной станции Брянска в Москву после ЧП с поездом отправились 25 человек, передает РИА Новости. «Известия» писали, что на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки людей в пункты временного размещения. Сообщалось, что их обеспечили водой, едой и сопровождением медицинских бригад.
ПРИЧИНЫ
Изначально в качестве причины обрушения моста СМИ назвали его подрыв, однако оперативные службы официально не подтверждали эту информацию. При этом в МЖД заявили, что сход поезда с рельсов под Брянском произошел из-за обрушения моста в связи с вмешательством в работу транспорта. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
Уже утром 1 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил, что рухнувший мост был подорван во время движения поезда. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, все пострадавшие пассажиры были оперативно доставлены в лечебные учреждения.
Представители экстренных служб сообщили РИА Новости, что утром воскресенья с места происшествия отогнали оставшиеся целыми вагоны разрушенного поезда. В РЖД пообещали, что пассажирам пострадавшего состава выплатят компенсации. Отмечается, что компания «СОГАЗ» также займется выплатами.
«АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус"», - говорится в сообщении РЖД.
ЧП В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Утром 1 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что ночью воскресенья на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива обрушился мост. По его словам, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, находящуюся под мостом.
В результате ЧП на перегоне Остапово-Михайловский рудник загорелся тепловоз. Пожар охватил площадь 15 квадратных метров. Хинштейн рассказал, что сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать возгорание.
«Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги. Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд», - написал политик.
Во время аварии один из машинистов получил травмы. Хинштейн сообщил, что у мужчины были повреждены ноги. Всю бригаду грузового состава доставили в больницу. Их осмотрели врачи и позже отпустили по домам.
«На период работ движение пригородных поездов осуществляется до станции Михайловский Рудник. От станции Михайловский Рудник до Арбузово организовано автобусное сообщение. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет», - заявили в РЖД.
На место ЧП в Курской области выехал региональный транспортный прокурор. Александр Хинштейн заверил, что держит ситуацию на контроле.
ТОЖЕ ПОДРЫВ
По предварительным данным, причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области тоже стал подрыв. Сообщалось, что одна из опор моста была повреждена взрывом 1 июня в 02:30 часа ночи.
По информации «112», преступники заложили два заряда: на опору и под полотно, примерно за 30 м до начала моста. В результате этого один из пролетов рухнул на автодорогу. К счастью, в тот момент машин не было.
После обрушения моста первая часть локомотива ушла вниз, вторая — повисла над провалом. Известно, что поезд состоял из 100 грузовых вагонов, три из которых сошли с рельсов. Груза в них не было. В настоящий момент дорога на Калиновку в Железногорском районе перекрыта. На месте происшествия работают следователи.
Ранее в оперативном штабе Курской области сообщили, что на всей территории региона была объявлена ракетная опасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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