Богомаз: В Брянской области число пострадавших при обрушении моста на поезд увеличилось до 71

Количество пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 71 человека. Об этом в беседе с журналистами сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

До этого говорилось о 66 пострадавших и семи погибших.

По словам политика, 44 раненых находятся в больницах, еще 27 осмотрели медики. Этих пострадавших уже отпустили по домам.

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Вечером 31 мая в результате подрыва автомобильного моста и его обрушения произошел сход с рельсов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов-Москва.

Похожая ситуация произошла ночью 1 июня в Курской области. Там в Железногорском районе на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в результате подрыва упал железнодорожный мост. В результате ЧП пострадали машинист грузового поезда и двое его помощников.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что подрыв моста, в результате которого произошло крушение пассажирского поезда в Брянской области, говорит о том, что Украиной управляет террористическая группировка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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