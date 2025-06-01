Богомаз: В Брянской области число пострадавших при обрушении моста на поезд увеличилось до 71

Количество пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 71 человека. Об этом в беседе с журналистами сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

До этого говорилось о 66 пострадавших и семи погибших.

По словам политика, 44 раненых находятся в больницах, еще 27 осмотрели медики. Этих пострадавших уже отпустили по домам.