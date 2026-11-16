Каллас назвала требования России по Украине абсурдными

Каллас считает, что первоочередной задачей переговоров должно стать прекращение огня. По ее мнению, только после этого можно обсуждать другие вопросы и будущую архитектуру безопасности. Еще она вновь обвинила РФ в эскалации конфликта и атаках на железные дороги, мосты и энергетические объекты Украины.



Европейский дипломат добавила, что Кремль должен пойти на уступки для достижения долгосрочного мирного соглашения. В числе требований ЕС она назвала вывод войск со всех территорий за пределами России, где они находятся, в том числе из Грузии и Молдавии.



Каллас подчеркнула, что Евросоюз якобы располагает рычагами давления на Москву, включая санкции и замороженные активы.



Отдельно глава европейской дипломатии прокомментировала свое отсутствие в переговорной группе. По ее словам, решение о составе принимали лидеры ЕС, но она намерена продолжать работу над содержательной частью переговоров с министрами иностранных дел и экспертами Европейской службы внешних связей.



Каллас надеется, что участники обсуждений будут добиваться от РФ конкретных уступок, а не ограничатся разговорами о предложениях для Москвы.



Ранее политолог Иван Мезюхо назвал главу евродипломатии недопустимым переговорщиком с Россией.

