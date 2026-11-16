Каллас назвала требования России по Украине абсурдными
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала требования России в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине абсурдными. Она уверена, что Москва использует «максималистскую позицию», чтобы позже отказаться от части условий и создать видимость готовности к компромиссу. Ее слова приводит Европейская служба внешних связей.
Каллас считает, что первоочередной задачей переговоров должно стать прекращение огня. По ее мнению, только после этого можно обсуждать другие вопросы и будущую архитектуру безопасности. Еще она вновь обвинила РФ в эскалации конфликта и атаках на железные дороги, мосты и энергетические объекты Украины.
Европейский дипломат добавила, что Кремль должен пойти на уступки для достижения долгосрочного мирного соглашения. В числе требований ЕС она назвала вывод войск со всех территорий за пределами России, где они находятся, в том числе из Грузии и Молдавии.
Каллас подчеркнула, что Евросоюз якобы располагает рычагами давления на Москву, включая санкции и замороженные активы.
Отдельно глава европейской дипломатии прокомментировала свое отсутствие в переговорной группе. По ее словам, решение о составе принимали лидеры ЕС, но она намерена продолжать работу над содержательной частью переговоров с министрами иностранных дел и экспертами Европейской службы внешних связей.
Каллас надеется, что участники обсуждений будут добиваться от РФ конкретных уступок, а не ограничатся разговорами о предложениях для Москвы.
Ранее политолог Иван Мезюхо назвал главу евродипломатии недопустимым переговорщиком с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Норвегия официально запретила въезд российским и белорусским спортсменам
- В Госдуме призвали увеличить годовой лимит пенсионных баллов
- Юрист опровергла стереотипы о правильном поведении в СИЗО
- Точечные настройки: Россиян успокоили насчет «массовых увольнений»
- Каллас назвала требования России по Украине абсурдными
- Болгария добилась исключения двух российских банков из санкционного списка ЕС
- В Госдуме предложили ввести уроки безопасного катания на тюбингах
- Эксперт объяснил, почему хакеры не отключат интернет во всем мире
- Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников за день 16 ноября
- Бьют по «градуснику»: Почему россияне неохотно доверяют соцопросам