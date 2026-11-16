Каллас назвала требования России по Украине абсурдными

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала требования России в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине абсурдными. Она уверена, что Москва использует «максималистскую позицию», чтобы позже отказаться от части условий и создать видимость готовности к компромиссу. Ее слова приводит Европейская служба внешних связей.

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Каллас считает, что первоочередной задачей переговоров должно стать прекращение огня. По ее мнению, только после этого можно обсуждать другие вопросы и будущую архитектуру безопасности. Еще она вновь обвинила РФ в эскалации конфликта и атаках на железные дороги, мосты и энергетические объекты Украины.

Европейский дипломат добавила, что Кремль должен пойти на уступки для достижения долгосрочного мирного соглашения. В числе требований ЕС она назвала вывод войск со всех территорий за пределами России, где они находятся, в том числе из Грузии и Молдавии.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз якобы располагает рычагами давления на Москву, включая санкции и замороженные активы.

Отдельно глава европейской дипломатии прокомментировала свое отсутствие в переговорной группе. По ее словам, решение о составе принимали лидеры ЕС, но она намерена продолжать работу над содержательной частью переговоров с министрами иностранных дел и экспертами Европейской службы внешних связей.

Каллас надеется, что участники обсуждений будут добиваться от РФ конкретных уступок, а не ограничатся разговорами о предложениях для Москвы.

Ранее политолог Иван Мезюхо назвал главу евродипломатии недопустимым переговорщиком с Россией.

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ФОТО: AP / ТАСС
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