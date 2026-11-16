«Скепсис к опросам – общемировая норма, а не российская особенность. По Глобальному индексу доверия Ipsos 2026 года, социологам в среднем доверяют 26% и примерно столько же, около 28%, не доверяют. По данным Verasight для Американской ассоциации исследователей общественного мнения (AAPOR), весной этого года публичным опросам там доверяют 29% взрослых, не доверяют 33%, еще 33% относятся нейтрально – те же три почти равные трети, что и у ВЦИОМ. Так что российские 35/34/31 не аномалия, а типичная картина для общества, уставшего от цифр», – отметила эксперт.

По словам Касамары, если на Западе люди сомневаются прежде всего в беспристрастности и точности, то в России – в искренности. Причем доверие к опросам в России меняется не плавно, а скачками.

«И эти скачки заметно совпадают с решениями, которые напрямую затрагивают людей. По данным ВЦИОМ, в 2015 году индекс доверия социологическим опросам составлял 35 пунктов, а в 2018-м упал до 12 – это минимум за всю историю измерений. 2018-й год болезненной пенсионной реформы. Потом доверие стало восстанавливаться. В год пандемии и изоляции интерес россиян к опросам и доверие к их результатам выросли, а позже индекс поднялся до 31 пункта, прибавив 8 пунктов за год. Логика здесь простая. Доверие к опросам сильно зависит от того, какие решения принимаются и нравятся ли они людям. Для большинства россиян опрос – это канал обратной связи с властью. Получается, что непопулярная реформа бьет не только по рейтингу власти, но и по “градуснику”, который этот рейтинг измеряет. А когда решения совпадают с ожиданиями людей, доверие к опросам растет: они видят, что их голос услышали», – рассказала Касамара.

Также эксперт рассказала о том, как работают закрытые опросы, к которым часто прибегают в Кремле.