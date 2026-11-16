Бьют по «градуснику»: Почему россияне неохотно доверяют соцопросам
Люди на Западе сомневаются в беспристрастности и точности, в России – в искренности, заявила НСН Валерия Касамара.
Скептическое отношение к опросам – это не российская особенность, а общемировая норма, заявила НСН социолог, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара.
По данным Аналитического центра ВЦИОМ, россияне разделились на три почти равные группы по отношению к соцопросам: доверяющие (35%), настороженные (34%) и скептики (31%). Доверяющие признают необходимость опросов, верят их результатам и не видят в них фабрикации. В этой группе несколько больше женщин, людей среднего возраста, граждан с высшим образованием и хорошим материальным положением, пишут "Ведомости". По словам Касамары, ничего необычного в такой процентной разбивке нет.
«Скепсис к опросам – общемировая норма, а не российская особенность. По Глобальному индексу доверия Ipsos 2026 года, социологам в среднем доверяют 26% и примерно столько же, около 28%, не доверяют. По данным Verasight для Американской ассоциации исследователей общественного мнения (AAPOR), весной этого года публичным опросам там доверяют 29% взрослых, не доверяют 33%, еще 33% относятся нейтрально – те же три почти равные трети, что и у ВЦИОМ. Так что российские 35/34/31 не аномалия, а типичная картина для общества, уставшего от цифр», – отметила эксперт.
По словам Касамары, если на Западе люди сомневаются прежде всего в беспристрастности и точности, то в России – в искренности. Причем доверие к опросам в России меняется не плавно, а скачками.
«И эти скачки заметно совпадают с решениями, которые напрямую затрагивают людей. По данным ВЦИОМ, в 2015 году индекс доверия социологическим опросам составлял 35 пунктов, а в 2018-м упал до 12 – это минимум за всю историю измерений. 2018-й год болезненной пенсионной реформы. Потом доверие стало восстанавливаться. В год пандемии и изоляции интерес россиян к опросам и доверие к их результатам выросли, а позже индекс поднялся до 31 пункта, прибавив 8 пунктов за год. Логика здесь простая. Доверие к опросам сильно зависит от того, какие решения принимаются и нравятся ли они людям. Для большинства россиян опрос – это канал обратной связи с властью. Получается, что непопулярная реформа бьет не только по рейтингу власти, но и по “градуснику”, который этот рейтинг измеряет. А когда решения совпадают с ожиданиями людей, доверие к опросам растет: они видят, что их голос услышали», – рассказала Касамара.
Также эксперт рассказала о том, как работают закрытые опросы, к которым часто прибегают в Кремле.
«Закрытая социология существует не потому, что публичные цифры обязательно лживы. Вопросы у нее другие. Заказчику нужен не “рейтинг для новостей”, а карта рисков. Какие болевые точки в конкретном регионе? Как воспринимается то или иное политическое решение? Как воспримут повышение налога, мобилизацию, блокировку мессенджера? Такие данные публиковать невыгодно, потому что сама публикация меняет поведение людей и становится политическим фактом. Закрытые замеры могут быть точнее на “неудобных” вопросах, так как там не нужно думать, как цифра выглядит в заголовке», – отметила эксперт.
По словам собеседницы НСН, в закрытых опросах можно позволить себе глубинные интервью, фокус-группы, а также мониторинг соцсетей. Иными словами, закрытые данные не обязательно «правдивее» открытых, говорит Касамара: «это просто разные инструменты, открытая социология чаще всего отвечает на вопрос “сколько”, а закрытая – “почему”».
Ранее НСН сообщала, что социологи зафиксировали рост единения жителей России вокруг флага. Для большинства участников исследования ВЦИОМ триколор стал символом гордости и единства.
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