Хинштейн: Число пострадавших при атаке на Льговский и Рыльский районы увеличилось до 14

Врио губернатора добавил, что в Рыльске шесть пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один мужчина — в тяжелом состоянии. До этого говорилось о семи пострадавших мирных жителях в Рыльске, в том числе о семье из четырех человек с двумя подростками. Чиновник отметил, что все раненые сейчас находятся в Курской областной больнице.

«Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют. В результате удара в соседнем МКД выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля», - сообщил Хинштейн на своей странице 31 мая.

В результате атаки, отметил он, легкие ранения получили два жильца дома. На месте ЧП им оказали медпомощь.

Ранее прокурор Курской области Алексей Цуканов объявил, что в регионе без вести пропали 789 жителей приграничных районов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».