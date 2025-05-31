Хинштейн: Число пострадавших при атаке на Льговский и Рыльский районы увеличилось до 14
В Курской области число мирных жителей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Льговский и Рыльский районы, увеличилось до 14 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, в том числе в Льговском районе при ночном обстреле пострадали еще двое детей. Политик рассказал, что они получили минно-взрывные травмы. Известно, что состояние несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести. В настоящий момент они находятся под присмотром медиков.
Врио губернатора добавил, что в Рыльске шесть пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один мужчина — в тяжелом состоянии. До этого говорилось о семи пострадавших мирных жителях в Рыльске, в том числе о семье из четырех человек с двумя подростками. Чиновник отметил, что все раненые сейчас находятся в Курской областной больнице.
«Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют. В результате удара в соседнем МКД выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля», - сообщил Хинштейн на своей странице 31 мая.
В результате атаки, отметил он, легкие ранения получили два жильца дома. На месте ЧП им оказали медпомощь.
Ранее прокурор Курской области Алексей Цуканов объявил, что в регионе без вести пропали 789 жителей приграничных районов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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