МО: За сутки силы ПВО РФ сбили 169 беспилотников ВСУ

В ведомстве также рассказали, что за сутки российские военные нанесли удары по цехам по производству и хранению ударных БПЛА, а также по складам с оружием и боеприпасами противника, передает RT. Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за последние сутки в семи приграничных районах региона ВСУ атаковали 37 населенных пунктов, выпустив 42 боеприпаса и 58 БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что 31 мая российские войска взяли под контроль села Новополь в ДНР и Водолаги в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».