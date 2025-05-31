МО: За сутки силы ПВО РФ сбили 169 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 169 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Хинштейн: Число пострадавших при атаке на Льговский и Рыльский районы увеличилось до 14

В ведомстве также рассказали, что за сутки российские военные нанесли удары по цехам по производству и хранению ударных БПЛА, а также по складам с оружием и боеприпасами противника, передает RT. Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за последние сутки в семи приграничных районах региона ВСУ атаковали 37 населенных пунктов, выпустив 42 боеприпаса и 58 БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что 31 мая российские войска взяли под контроль села Новополь в ДНР и Водолаги в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеПВОБеспилотникиВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры