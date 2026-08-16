ВСУ совершили одну из крупнейших атак на Москву

МАСШТАБНАЯ АТАКА НА МОСКВУ И ПОДМОСКОВЬЕ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» написал, что в период с вечера 15 августа до 06:30 утра 16-го в сторону Московского региона летели 600 беспилотников ВСУ. Из них 201 дрон удалось уничтожить в Московском регионе, добавил политик.

«На местах падения обломков работают экстренные службы», - уточнил Собянин.

При этом он сообщил, что в результате атаки ВСУ на столичный регион в районе МКАД пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая помощь, отметил мэр.