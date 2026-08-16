ВСУ совершили одну из крупнейших атак на Москву
Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в районе МКАД пострадали три человека, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и трех раненых.
Минувшей ночью ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Москву. Столичный мэр Сергей Собянин всю ночь сообщал об очередных БПЛА ВСУ, сбитых на подлете к городу. С вечера субботы силы ПВО ликвидировали более 200 украинских дронов, летевших на столицу. Есть пострадавшие, в московских аэропортах задержаны десятки рейсов. При этом в других российских регионах не обошлось без жертв.
МАСШТАБНАЯ АТАКА НА МОСКВУ И ПОДМОСКОВЬЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» написал, что в период с вечера 15 августа до 06:30 утра 16-го в сторону Московского региона летели 600 беспилотников ВСУ. Из них 201 дрон удалось уничтожить в Московском регионе, добавил политик.
«На местах падения обломков работают экстренные службы», - уточнил Собянин.
При этом он сообщил, что в результате атаки ВСУ на столичный регион в районе МКАД пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая помощь, отметил мэр.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью Подмосковье тоже подверглось одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время.
«За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА — в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске. Есть пострадавшие. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», - написал политик в своем канале в «Максе».
В регионе в результате атаки ВСУ погиб пожилой мужчина.
«В Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким», - написал Воробьев.
Он добавил, что в Подольске медпомощь понадобилась трем людям. Один человек получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое пострадали в результате падения дронов в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем оказывается необходимая медпомощь, добавил Воробьев.
По его словам, в Подольске в результате попадания БПЛА ВСУ произошло возгорание склада Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто из них не пострадал, передает RT. Также были повреждены легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке «Матвеевское».
В Домодедове произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет, рассказал губернатор. Кроме того, в городе повреждения получили несколько жилых домов, в одном из которых загорелся балкон, в других — повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.
Политик уточнил, что повреждения были зафиксированы и в Кашире, где было повреждено новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Чехове были повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступине в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня, добавил Воробьев.
ЗАДЕРЖКИ РЕЙСОВ
На фоне атаки украинских беспилотников в столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов. В ночь на воскресенье «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения полетов. Все три авиагавани были полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Задержки были и в аэропорту «Шереметьево».
Ночью воскресенья пять самолетов не смогли приземлиться во «Внуково» из-за действующих ограничений. Они были перенаправлены на посадку в Минск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу и столичный «Шереметьево», пишет ТАСС. Известно, что речь идет о рейсах из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани.
«Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета», - говорится в канале «Внуково» в «Максе».
Утром 16 августа пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменили.
СИТУАЦИЯ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
Минувшей ночью ВСУ атаковали и другие российские города. Так, в результате воздушной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, еще один пострадал. Он доставлен в медучреждение, написал в своем канале в «Максе» глава региона Юрий Слюсарь.
Политик сообщил, что в ходе отражения массированного удара система ПВО сбила более 150 БПЛА ВСУ и ракет в трех городах и девяти районах Ростовской области. По его словам, в Каменске-Шахтинском при атаке украинских беспилотников была повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и на железнодорожном вокзале, передает RT.
При этом в хуторе Старая Станица на птицефабрике были повреждены четыре корпуса, ликвидировано возгорание. Возле хутора Волченский потушен пожар на площади 1,3 тысячи квадратных метров, а в Каменском лесничестве продолжается тушение огня на площади 0,02 Га, добавил Слюсарь.
Ночью специальный режим противовоздушной безопасности был объявлен в Поволжье. Сигнал был оперативно доведен до дежурных служб всех крупных муниципалитетов региона, включая Самару, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск, пишет «Царьград».
К утру воскресенья число сбитых над Тульской областью дронов ВСУ увеличилось до 29, пишут «Известия». Губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в «Максе» сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений на земле.
Кроме Московского региона план «Ковер», который применяется при обнаружении в воздушном пространстве неопознанных летающих объектов или угрозе применения БПЛА, также был объявлен в небе над Калужской и Тамбовской областями, сообщили в Росавиации.
БОРЬБА С ДРОНАМИ
При этом 15 августа в Министерстве обороны России объявили, что за сутки силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 328 беспилотников ВСУ, что стало абсолютным рекордом, пишет РИА Новости. До этого наибольшее число дронов было сбито 2 августа, когда за сутки силы ПВО нейтрализовали 1 тысячу 158 БПЛА.
Перед этим директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников говорил, что оперативная обстановка требует совершенствования системы борьбы с беспилотниками и комплексного подхода к обеспечению антитеррористической безопасности. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с НСН рассказал, что на формирование новой системы ПВО уйдет полгода, но Россия получит защиту, которую не создавало ни одно государство в мире. По его словам, такие перемены позволят сбивать дроны еще эффективнее.
«Сегодня нужна полностью федеральная структура, которая будет решать задачи и уничтожать БПЛА на ранних этапах полета. Ничего подобного нет и не было во всем мире. С такой угрозой столкнулась и в таких масштабах столкнулась только Россия. Для борьбы с ней нам нужно и технологическое обновление, и несколько иная законодательная база. Это решение уже находится в процессе реализации. Это по силам только государству. Никакая частная компания реализовать не сможет. Я думаю, физически потребуется не более полугода, что достаточно оперативно», - объяснил он.
Ранее Максим Кондратьев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что самым надежным средством борьбы с БПЛА является уничтожение заводов, научно‑исследовательских институтов или групп, которые занимаются разработкой беспилотных комплексов и комплектующих к ним.
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