В Госдуме рассказали, сколько можно потратить на подарок педагогу к 1 сентября
Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать трех тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
По его словам, это требование Гражданского кодекса РФ, которое защищает и дарителя, и педагога. Если подарок дороже, то он уже не «обычный», а рискованный. «И за него могут спросить и с дарителя, и с педагога», - заявил парламентарий. Если родители решают сделать несколько подарков, то ограничение действует на каждый из них в отдельности.
Свищев отметил, что эксперты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и, по возможности, передавать их вместе с презентом, что поможет подтвердить стоимость в случае проверки.
Ранее правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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