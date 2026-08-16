В Госдуме рассказали, сколько можно потратить на подарок педагогу к 1 сентября

По его словам, это требование Гражданского кодекса РФ, которое защищает и дарителя, и педагога. Если подарок дороже, то он уже не «обычный», а рискованный. «И за него могут спросить и с дарителя, и с педагога», - заявил парламентарий. Если родители решают сделать несколько подарков, то ограничение действует на каждый из них в отдельности.

Свищев отметил, что эксперты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и, по возможности, передавать их вместе с презентом, что поможет подтвердить стоимость в случае проверки.

Ранее правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

