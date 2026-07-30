Разведка спутниками и агентами: Как США и Франция помогают украинским БПЛА
Существует очень много технических средств спутниковой разведки, сказал НСН Максим Кондратьев.
Самым надежным средством борьбы с БПЛА является уничтожение заводов, научно‑исследовательских институтов или групп, которые занимаются разработкой беспилотных комплексов и комплектующих к ним, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
США и Франция предоставляли Украине разведывательные данные, которые использовались при планировании ударов беспилотниками по территории России, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По данным газеты, разведывательная информация помогала украинской стороне выбирать маршруты полета дронов, определять наиболее уязвимые объекты и составлять карту размещения российских средств ПВО. Кондратьев указал на спектр современных инструментов сбора данных — от спутниковой съёмки до агентурной работы.
«В основном это различные типы спутниковой съёмки — не только в оптическом, но и в тепловом диапазоне, а также радиолокационная спутниковая разведка. Существует достаточно много технических средств спутниковой разведки. Нельзя, конечно, игнорировать и агентурную разведку, а также данные из открытых источников: всё это тоже служит источником информации. Когда мы говорим о том, как защититься от беспилотников при таком объёме спутниковой разведки, самое правильное средство — уничтожение заводов, научно‑исследовательских институтов или групп, которые занимаются разработкой беспилотных комплексов и комплектующих к ним. Это полностью избавит нас от всех этих проблем», — сказал собеседник НСН.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что у Москвы есть подтверждения, что страны Прибалтики предоставляли ВСУ коридоры для беспилотников, атакующих территорию РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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