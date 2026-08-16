Пропавшего в Петербурге адвоката Ахаева нашли мертвым в лесу

Пропавший в Санкт-Петербурге член Невской коллегии адвокатов Шамиль Ахаев найден мертвым, сообщают «Ведомости».

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Информацию подтвердили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Адвокат пропал 10 августа после того, как уехал на рабочую встречу в поселок Репино. Тело обнаружили в лесу под Петербургом. Смерть могла наступить от удушья. Следов насилия на теле нет.

Как видно на записях с камер видеонаблюдения, Ахаев один ушел в сторону лесополосы. При этом он вел себя странным образом.

Ранее пропавшего судью нашли мертвым в Иркутске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАдвокаты

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