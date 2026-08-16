СМИ: На подлёте к Москве уничтожили больше 120 беспилотников ВСУ

Больше 120 беспилотников Вооруженных сил Украины сбила и уничтожила ПВО РФ на подлёте к Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

ВС России за неделю сбили 7078 беспилотников ВСУ

Жители Домодедова, Чехова, Ступина и Подольска сообщают о громких звуках и работе ПВО. По словам очевидцев, в Чехове взрывы слышны каждые 5–10 минут. В Ступинском районе звуки дронов и работы ПВО продолжаются около часа.

При атаке беспилотников на Москву три человека пострадали в районе МКАД, сообщил мэр Сергей Собянин. Им оказывается помощь.

Последний крупнейший показатель по сбитым беспилотникам был в июне — 180 БПЛА Украины сбили на подлёте к российской столице.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МоскваАтакаБеспилотникиРоссийская АрмияПВО

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