Врио губернатора: В Белгороде при атаках ВСУ повреждены более 900 квартир

По его словам, также ущерб нанесен 14 частным домам. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы.

Количество погибших при атаке БПЛА на Белгород выросло до шести. Налет был совершен в ночь на 9 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

