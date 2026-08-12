Врио губернатора: В Белгороде при атаках ВСУ повреждены более 900 квартир
12 августа 202603:02
Денис Постольский
В Белгороде в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины повреждены 947 квартир в 70 многоквартирных домах, сообщил в «Максе» врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, также ущерб нанесен 14 частным домам. В городе продолжаются восстановительные работы. До конца недели оценщики проведут замеры поврежденного жилья для последующей экспертизы.
Количество погибших при атаке БПЛА на Белгород выросло до шести. Налет был совершен в ночь на 9 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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