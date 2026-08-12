Российские компании в 6,6 раз увеличили закупки антидроновых систем

Объем закупок средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в коммерческом секторе России в первом полугодии 2026 года вырос в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 441,3 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики системы «Тендерплан», изучившие открытые данные торговых площадок, передают «Ведомости».

Тренд на повышение спроса подтвердили и в сервисе «Контур.Закупки», где зафиксировали рост объема закупок на 49% до 25,71 млн рублей. Особый всплеск интереса со стороны бизнеса к подобному оборудованию пришелся на последний месяц отчетного периода, что напрямую связывают с майским поручением президента РФ Владимира Путина.

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Несмотря на рост показателей, массового перехода предприятий к сложным армейским комплексам пока не наблюдается. Эксперты поясняют, что компании по-прежнему закупают преимущественно нелетальные средства, к которым относятся защитные заграждения, оборудование связи, системы радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики без взрывчатки.

При этом на рынке остаются нерешенными юридические вопросы, связанные с применением подобных систем. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов обратил внимание на то, что до сих пор не определен механизм ответственности в случаях, если использование вооружения охраной предприятия приведет к ущербу для третьих лиц.

Александр Шохин 26 мая заявил, что Путин поручил администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак украинских БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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