Российские компании в 6,6 раз увеличили закупки антидроновых систем

Объем закупок средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в коммерческом секторе России в первом полугодии 2026 года вырос в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 441,3 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики системы «Тендерплан», изучившие открытые данные торговых площадок, передают «Ведомости».

Тренд на повышение спроса подтвердили и в сервисе «Контур.Закупки», где зафиксировали рост объема закупок на 49% до 25,71 млн рублей. Особый всплеск интереса со стороны бизнеса к подобному оборудованию пришелся на последний месяц отчетного периода, что напрямую связывают с майским поручением президента РФ Владимира Путина.