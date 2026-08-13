Более 11 млн книг сгорело при атаках ВСУ по складам Wildberries

Свыше 11 миллионов книг было уничтожено в результате серии атак беспилотников ВСУ на склады маркетплейса Wildberries. К таким выводам пришли специалисты Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей, пишут «Ведомости». По данным отраслевых объединений на 13 августа, огонь преимущественно уничтожил тиражи художественной, детской и научно-популярной литературы.

В пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» уточнили, что среди утраченных изданий оказались новая редакция Конституции РФ и знаменитый «Букварь» Надежды Жуковой. Также в пламени сгорели книги Маргариты Симоньян и Захара Прилепина, популярные бестселлеры Аси Лавринович и иллюстрированное издание романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

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Серьезный удар пришелся и на образовательный сегмент: на складах в огромном количестве сгорели пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к предстоящему учебному году, из-за чего издательствам пришлось в срочном порядке запускать дополнительные тиражи.

Потери оказались столь масштабными из-за ключевой роли маркетплейса в отрасли: на продажи через Wildberries приходится около 30% всего российского книжного рынка в денежном выражении. Для сравнения, по итогам 2025 года реализация бумажных книг в стране выросла на 13% и достигла 111 млрд рублей, при этом в натуральном выражении было продано 231 млн экземпляров.

В целом маркетплейс потерял треть складских мощностей, а на попавших под удары ВСУ складах сгорело товаров на 480 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:БеспилотникиПожарыКнигимаркетплейс

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