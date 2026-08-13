Более 11 млн книг сгорело при атаках ВСУ по складам Wildberries

Серьезный удар пришелся и на образовательный сегмент: на складах в огромном количестве сгорели пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к предстоящему учебному году, из-за чего издательствам пришлось в срочном порядке запускать дополнительные тиражи.

Потери оказались столь масштабными из-за ключевой роли маркетплейса в отрасли: на продажи через Wildberries приходится около 30% всего российского книжного рынка в денежном выражении. Для сравнения, по итогам 2025 года реализация бумажных книг в стране выросла на 13% и достигла 111 млрд рублей, при этом в натуральном выражении было продано 231 млн экземпляров.

В целом маркетплейс потерял треть складских мощностей, а на попавших под удары ВСУ складах сгорело товаров на 480 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

