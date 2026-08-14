В Минобороны РФ предрекли бойцам ВСУ «заморозку» будущей зимой

Министерство обороны России предрекло украинским военным тяжелую «заморозку» будущей зимой из-за неспособности их ПВО противостоять российским дронам. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию военного ведомства в мессенджере.

Ироничный комментарий последовал после сообщений об успешном поражении железнодорожной станции в порту Измаил и двух морских буксиров в Черном море. В Минобороны подчеркнули, что зимой украинской армии придется столкнуться с суровыми реалиями на фронте из-за регулярных атак беспилотников «Герань».