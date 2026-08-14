В Минобороны РФ предрекли бойцам ВСУ «заморозку» будущей зимой
Министерство обороны России предрекло украинским военным тяжелую «заморозку» будущей зимой из-за неспособности их ПВО противостоять российским дронам. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию военного ведомства в мессенджере.
Ироничный комментарий последовал после сообщений об успешном поражении железнодорожной станции в порту Измаил и двух морских буксиров в Черном море. В Минобороны подчеркнули, что зимой украинской армии придется столкнуться с суровыми реалиями на фронте из-за регулярных атак беспилотников «Герань».
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung предупредило, что энергетический кризис может сделать жизнь в украинских городах невыносимой в холодные месяцы. Журналисты напомнили, что прошлой зимой в киевских квартирах температура падала до минус 10 градусов.
По прогнозам зарубежных обозревателей, в этом году ситуация с теплоснабжением может оказаться на Украине еще сложнее. Из-за критического состояния инфраструктуры некоторые крупные населенные пункты Украины рискуют стать полностью непригодными для проживания, что скажется и на потенциале ВСУ.
Ранее военный эксперт спрогнозировал эффект от разрушения военной логистики Украины, которая происходит регулярно в последние недели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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