Полиция разыскала школьницу, бросавшую камни в женщину-инвалида
Инспекторы по делам несовершеннолетних в Приморском крае установили личность школьницы, которая кидала камни в женщину-инвалида в Артеме, сообщает УМВД России по региону.
Девочка 2016 года рождения была приглашена в территориальный отдел полиции, где опрошена в присутствии законных представителей. Ранее на профилактическом учете в полиции она и ее семья не состояли.
15 августа в соцсетях появилось видео, на котором подростки бросали камни в женщину во дворе дома. Со слов очевидцев, пострадавшая - инвалид с детства. На нее напали две несовершеннолетние. Медики диагностировали у пострадавшей открытую рану головы.
Ранее школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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