Полиция разыскала школьницу, бросавшую камни в женщину-инвалида

Девочка 2016 года рождения была приглашена в территориальный отдел полиции, где опрошена в присутствии законных представителей. Ранее на профилактическом учете в полиции она и ее семья не состояли.

15 августа в соцсетях появилось видео, на котором подростки бросали камни в женщину во дворе дома. Со слов очевидцев, пострадавшая - инвалид с детства. На нее напали две несовершеннолетние. Медики диагностировали у пострадавшей открытую рану головы.

Ранее школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

