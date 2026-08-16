Одиноких мужчин не пускают на пляжи и в клубы Турции
Одиноким мужчинам и мужским компаниям без женщин ограничили доступ на большинство пляжей Стамбула, сообщает РИА Новости.
Аналогичные меры введены в ряде ночных клубов города и других туристических регионов Турции. Большинство пляжей побережья Мраморного моря работают на платной основе. В настоящее время вход в будние дни обходится в 500–1500 лир (860–2,6 тыс. рублей). По выходным тарифы выше. В стоимость включены лежак, зонтик, душ и раздевалка, если они предусмотрены на пляже.
Многие пляжи не допускают мужчин без женского сопровождения. На острове Бююкада только один пляж разрешает вход одиноким мужчинам за 900 лир (около 1,5 тыс. рублей).
При этом официальных законодательных оснований для введения подобных ограничений не предусмотрено. Представители пляжей и ночных клубов связывают такую практику с желанием поддерживать примерно равное соотношение мужчин и женщин, а также снижать риск конфликтов и домогательств.
В Турции известны судебные дела, в которых мужчины добивались победы в спорах с отелями, отказавшими им в размещении без сопровождения женщин.
Ранее стало известно, что трое иностранцев обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний», который направлялся в Стамбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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