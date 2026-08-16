Мендель раскритиковала ТЦК за похищение мужчины в трусах в Одессе

Так она отреагировала на видео, на котором сотрудники военкомата в Одессе вытащили из грузовика водителя в одних трусах. Несмотря на то, что у него якобы были документы об отсрочке, сотрудники ТЦК не позволили ему одеться.

Мендель со ссылкой на очевидцев написала, что из грузовика водителя пропало около 830 долларов. «Никаких обвинений. Никакого соблюдения процессуальных норм. Просто принудительная мобилизация по-украински», — указала она.

«Вот как выглядит «защита демократии», когда начинают мешки с трупами и не выполняются квоты на призыв. Они больше не просят. Они просто забирают», — подчеркнула Мендель.

Ранее на Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования, которые являются аналогом военкоматов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

