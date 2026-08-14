Украина предложила России через посредников обоюдное прекращение атак в Черном море по гражданским целям. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что предложение Киева уже было передано Москве, однако пока ответ российской стороны получен не был.

Вместе с тем в МИД России отметили, что не получали предложения от украинского лидера Владимира Зеленского о завершении конфликта, никаких инициатив от Киева по дипломатическим каналам через США не поступало. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Также перспективы создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море с Украиной и Россией обсуждает и Турция. Пока что такие консультации проходят в закрытом режиме, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Уточняется, что сторонами обсуждаются подходы и параметры этого механизма, однако сейчас о конкретных деталях и окончательных условиях говорить рано.

О необходимости создания такого механизма еще неделю назад заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой он заявил, что в ходе обсуждения гарантий безопасности для Украины — одного из важнейших аспектов будущего мирного соглашения — Анкара готова взять на себя военно-морскую составляющую. По словам Фидана, Турция выступила с инициативой о введении моратория на военные действия на Украине.

Тем временем от любого перемирия с Украиной предостерег замминистра иностранных дел России Александр Грушко, сообщило РИА Новости, поскольку Украина по привычке воспользуется им для перегруппировки и усиления войск.