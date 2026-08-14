«Мир или перегруппировка?»: Почему Украина решила прекратить атаки на Черном море
Россия продолжит наносить удары по украинским объектам на Черном море, пока не ликвидирует угрозу для гражданского судоходства, заявили в МИД России.
Украина предложила России через посредников обоюдное прекращение атак в Черном море по гражданским целям. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что предложение Киева уже было передано Москве, однако пока ответ российской стороны получен не был.
Вместе с тем в МИД России отметили, что не получали предложения от украинского лидера Владимира Зеленского о завершении конфликта, никаких инициатив от Киева по дипломатическим каналам через США не поступало. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
Также перспективы создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море с Украиной и Россией обсуждает и Турция. Пока что такие консультации проходят в закрытом режиме, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.
Уточняется, что сторонами обсуждаются подходы и параметры этого механизма, однако сейчас о конкретных деталях и окончательных условиях говорить рано.
О необходимости создания такого механизма еще неделю назад заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой он заявил, что в ходе обсуждения гарантий безопасности для Украины — одного из важнейших аспектов будущего мирного соглашения — Анкара готова взять на себя военно-морскую составляющую. По словам Фидана, Турция выступила с инициативой о введении моратория на военные действия на Украине.
Тем временем от любого перемирия с Украиной предостерег замминистра иностранных дел России Александр Грушко, сообщило РИА Новости, поскольку Украина по привычке воспользуется им для перегруппировки и усиления войск.
«Украинская сторона воспользуется любым перемирием для перегруппировки и накопления сил, что не имеет отношения к поиску прочного мирного урегулирования», — отметил Грушко.
ТУРЦИЯ МОЛЧАТЬ НЕ БУДЕТ
Вместе с тем желание Киева прекратить атаки в Черном море пока что расходится с делом: за последнее время атаки украинской армии на мирные суда и гражданскую инфраструктуру на море лишь усилились. Так, еще в июле беспилотники ВСУ поразили в Черном море турецкий сухогруз MV Reyhan Sarı, сообщила газета Sabah. Тогда погиб один член экипажа корабля, еще трое были ранены. Кроме того, 3 августа четыре члена экипажа пострадали при пожаре, начавшемся после удара по турецкому судну Nadezhda, перевозившему в Россию фрукты и овощи, отметило агентство İHA. А 7 августа украинский дрон возле порта Новороссийск атаковал турецкий сухогруз MV Güllük, сообщил турецкий портал Haberdenizde.
Причем Украина и не пытается скрывать, чьих рук дело: так, газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах отмечала, что Украина подтверждает свою причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья ВСУ.
При этом Турция не остается безответной — просто пока не предпринимает жесткие меры, заявил в беседе с НСН профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил. Вместе с тем, по его словам, риторика Анкары может измениться, если продолжатся сознательные и открытые нападения на корабли.
«За последнее время подобных эпизодов становится слишком много. Турция постепенно сталкивается с вопросом, где проходит предел ее стратегического терпения. Пока Анкара может предпринимать такие меры, как дипломатическое давление, предупреждения, усиление контроля судоходства, разведывательное сопровождение, а самое главное — закрытые каналы коммуникации. Отсутствие публичной жесткой реакции не означает отсутствие реакции вообще. Турецкая дипломатия традиционно предпочитает сначала действовать за закрытыми дверями, особенно когда речь идет о России и Украине. Если же будет доказано, что украинская сторона сознательно и преднамеренно атаковала турецкое судно или турецких граждан, если это повторится, ситуация может измениться. Тогда Анкара уже продемонстрирует, что турецкий торговый флот не является допустимой целью войны», — сказал он.
Собеседник НСН также перечислил меры, которые уже применяются.
«Есть несколько уровней дипломатической реакции, и Турция уже частично их использует. Во-первых, это официальный дипломатический протест и вызов представителей соответствующей стороны. Это наиболее очевидный шаг. Если будет достоверно установлено, что украинская сторона нанесла удар по турецкому судну, Анкара может потребовать объяснений у украинского посольства и официальных гарантий, что подобные инциденты не повторятся. Во-вторых, Турция может действовать через Фидана и спецслужбы и предупредить соответствующую сторону о возможных последствиях, причем Турция уже демонстрирует именно такую линию. В-третьих, Турция может увязать безопасность судоходства с продолжающимися переговорами по российско-украинскому урегулированию. Если Киев хочет сохранить поддержку Турции, возможность использовать Турцию как площадку для переговоров, он должен учитывать турецкие интересы на Черном море. Наконец, существует более сильный дипломатический инструмент — Турция может вынести проблему безопасности гражданского судоходства на международные площадки, включая НАТО, ООН и международные морские структуры. Это позволяет Анкаре, не становясь на сторону России, показать Украине, что у войны есть пределы и что атаки на гражданское судоходство их приближают», — добавил Исмаил.
УДАР ЗА УДАРОМ
В свою очередь Россия продолжает атаковать суда, которые действуют в интересах Украины. В частности, дроны и высокоточное оружие воздушного базирования ликвидировали корабли ВСУ, военные грузы и резервуары с топливом в трех ключевых черноморских гаванях, сообщило Минобороны России.
Так, в гавани Черноморска были ликвидированы объекты для разгрузки и хранения военных грузов, а также успешно поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. В Одессе российские войска уничтожили оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы сухогруз с военным имуществом, а в Очакове поразили украинский патрульный катер.
Также Минобороны России сообщило о том, что российские беспилотники 14 августа поразили железнодорожную станцию порта Измаил, которая использовалась для хранения и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ.
При этом России удалось добиться прекращения поставок на Украину военных грузов странами-членами НАТО, сообщила Lenta.ru. Так, множество грузов скапливается в местах перехода границы Польши и Румынии, поскольку железнодорожная логистика не справляется с теми объемами, которые ранее брали на себя морские перевозки.
Кроме того, на фоне ударов по портовой инфраструктуре и блокады Россией акватории Черного моря обрушился экспорт украинского зерна в первой половине августа. Это может нанести по экономике Украины сокрушительный удар, так как вывоз сельскохозяйственной продукции обеспечивал около 60% экспортных доходов страны. Так, экспорт пшеницы по сравнению с прошлогодними показателями сократился в 4,3 раза, ячменя — в 5,6 раза, кукурузы — в 2,7 раза.
Прекращать атаки Россия также не намерена, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, удары будут наноситься до тех пор, пока угрозы в Черном море не будут полностью устранены.
«Вооруженные Силы Российской Федерации прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства. Они наносят высокоточные удары по объектам, которые ВСУ используют на Черном море для дестабилизации навигационной обстановки», – отметила она.
По словам Захаровой, действия ВСУ грубо нарушают международное право и лишены военного смысла. Она также потребовала от международного сообщества дать действиям руководства Украины объективную оценку.
Что же касается принципов, на которых Москва готова вести мирные переговоры с Киевом, они остаются последовательными и предельно понятными. Четыре элемента неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин: ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов переговоров, результаты прошлогодней российско-американской встречи в Анкоридже, а также принципы, сформулированные МИД России в 2024 году.
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