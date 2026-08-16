СМИ: Крым станет российским на всех картах
Крым со временем все чаще будет представлен как российский регион на всех картах, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева.
По его словам, таких случаев, как с трансляцией NASA, будет все больше. «Они (реалии) объективно входят в нашу жизнь, и то, что Крым был показан (NASA) как территория России – это называется "по факту"», - сказал эксперт. «Происходит то, что и должно происходить», - отметил Горбачев.
NASA во время трансляции по случаю солнечного затмения показало Крым российским на своей карте. На ней Крымский полуостров отделен от материка линией, которой обозначаются государственные границы. При этом другие российские регионы – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области – в NASA определили как украинские.
Ранее Google оставил на картах российские названия поселков в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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