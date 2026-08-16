Компания из КНР запустила первый регулярный рейс в Европу по Севморпути

Контейнеровоз Dubai Tower стартовал из китайского порта Нинбо-Чжоушань и зайдет в порты Феликстоу в Великобритании, Роттердам (Нидерланды), немецкий Гамбург и Гдыня в Польше. Путь в одну сторону займет всего 20 дней, что почти вдвое быстрее классического маршрута через Суэцкий канал. В этом сезоне операторы планируют выполнить как минимум восьми рейсов и привлечь флот из 7–8 судов ледового класса.

Рейсы планируется отправлять каждую неделю вплоть до октября. В перспективе организаторы проекта рассчитывают расширить период навигации за счет модернизации полярного флота и портовой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что китайская Sealegend Shipping запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

