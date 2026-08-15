МО: За сутки силы ПВО сбили 1328 БПЛА ВСУ

Число сбитых БПЛА стало абсолютным рекордом, пишет РИА Новости. До этого наибольшее количество беспилотников было уничтожено 2 августа. Тогда за сутки силы ПВО нейтрализовали 1 тысячу 158 БПЛА.

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные дроны поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, ВС РФ уничтожили цеха сборки БПЛА большой дальности и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее в МО России сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рыбальское в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».