МО: За сутки силы ПВО сбили 1328 БПЛА ВСУ
За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 328 беспилотников ВСУ, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», семь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Число сбитых БПЛА стало абсолютным рекордом, пишет РИА Новости. До этого наибольшее количество беспилотников было уничтожено 2 августа. Тогда за сутки силы ПВО нейтрализовали 1 тысячу 158 БПЛА.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные дроны поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, ВС РФ уничтожили цеха сборки БПЛА большой дальности и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
Ранее в МО России сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рыбальское в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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