Под Тверью БПЛА повредил стену склада Wildberries

Обломки БПЛА повредили стену склада компании Wildberries в Тверской области. Об этом заявил врио главы региона Виталий Королев.

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«В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломками беспилотника повреждена стена складского помещения Wildberries в Калининском округе», - написал чиновник в мессенджере «Макс».

Сотрудники не пострадали. На месте ЧП возникло задымление, которое оперативно ликвидировали.

Ранее в Башкирии произошло возгорание на территории промышленной зоны, где находится один из объектов Wildberries. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, товаров на объекте не было, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиТверская Область

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