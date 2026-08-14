Под Тверью БПЛА повредил стену склада Wildberries
Обломки БПЛА повредили стену склада компании Wildberries в Тверской области. Об этом заявил врио главы региона Виталий Королев.
«В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломками беспилотника повреждена стена складского помещения Wildberries в Калининском округе», - написал чиновник в мессенджере «Макс».
Сотрудники не пострадали. На месте ЧП возникло задымление, которое оперативно ликвидировали.
Ранее в Башкирии произошло возгорание на территории промышленной зоны, где находится один из объектов Wildberries. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, товаров на объекте не было, пишет Ura.ru.
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