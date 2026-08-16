Аферисты предлагают выплаты за сбои в работе банков и операторов связи

Аферисты в России распространяют в социальных сетях рекламу с предложениями получить выплаты за перебои в работе сотовых операторов, банков и маркетплейсов, сообщает пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.

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При переходе по ссылке предлагается ввести данные карты и код из СМС для «зачисления компенсации на счет». Пользователи интернета могут доверять таким предложениям из-за сходства с реальными выплатами от крупных компаний. После перехода на сторонние сайты мошенники получают доступ к персональным данным и банковской информации.

Отмечается, что информация о реальных выплатах публикуется только в официальных приложениях и личных кабинетах.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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