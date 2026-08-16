Пассажиры рейса Москва-Хургада ждут вылета больше 10 часов
Рейс SU5953 из Москвы в Хургаду сел в Оренбурге, сообщают «Осторожно, новости».
Пассажиры ждут вылета больше 10 часов. Они вылетели из «Шереметьево» с задержкой в 1,5 часа из-за опасности беспилотников. После пятичасового полета им объявили, что самолет сядет в Оренбурге. Людей держали в самолете два часа, после чего выпустили в аэропорт.
По словам пассажиров, у экипажа закончилась смена. Авиакомпания не предоставила питание и размещение в отеле, люди сидят в аэропорту с утра. Представитель авиакомпании «Россия» не выходил к ожидающим и не делал объявлений. В аэропорту находятся только два таможенника, которые не могут помочь.
Ранее в «Шереметьево» приземлился первый борт из египетского курорта Эль-Аламейн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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