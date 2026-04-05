Разрушение многоэтажки и ливни: Дагестан вновь затопило
До этого эксперт Михаил Болгов в эфире НСН заявил, что Кавказским регионам следует пересмотреть строительные нормы, чтобы не допустить массовых разрушений при наводнениях.
В Дагестане вновь произошло наводнение. Непогода накрыла республику в ночь на 4 апреля. Согласно информации синоптиков, только за сутки в Дербенте выпало 13 мм осадков при месячной норме в 19 мм. В республике из-за непогоды опять рушатся дома, затапливает дороги, десятки тысяч граждан остаются без света.
Первая волна затоплений на Северном Кавказе в России произошла на прошлой неделе. Тогда затопило Дагестан и Чечню. В отдельных районах республик ввели режим ЧС, эвакуировали несколько тысяч граждан, там было повреждено множество домовладений.
НОВЫЙ ПОТОП И ВАКЦИНАЦИЯ
В Дагестане из-за возобновившихся сильных дождей вновь затопило несколько городов. 5 апреля Telegram-канал «Baza» писал, что наихудшая ситуация наблюдается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Известно, что там затапливает мосты и домовладения.
Судя по прогнозам погоды, в Махачкале в воскресенье сохранятся сильные дожди. Согласно данным сервиса «Gismeteo», осадки начнут ослабевать ближе к позднему вечеру. В Дербенте дожди будут идти весь день 5 апреля и, как ожидается, продолжатся в понедельник, 6 апреля.
Сообщалось, что после первой волны наводнения, которая произошла неделю назад, коммунальные службы прочистили ливневки, после чего ситуация стабилизировалась. Однако в воскресенье водоотвод вновь перестал справляться.
Известно, что разрушения зафиксированы и в частном секторе, где вода унесла целые дома. В Дербенте она поднялась до уровня первого этажа. В Гергебильском районе сошел сель: каменные глыбы заблокировали дорогу Гергебиль — Красный мост, передает Telegram-канал «Baza».
Грунт размывает и на Геджухской плотине — местные жители опасаются, что ее вот-вот может прорвать. В Махачкале объявлен режим ЧС, людей из особенно пострадавших районов готовят к срочной эвакуации. В столице республики больше всего пострадали Редукторный поселок и Хушет. Там из берегов вышла река Талгинка, передает издание «Stav.kp.ru».
Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Дагестану предупредили об экстренной иммунизации населения против гепатита А в подтопленных районах республики. Отмечается, что это необходимо из‑за высокого риска вспышки инфекций.
В управлении уточнили, что в первую очередь прививки получат сотрудники общепита и пищеблоков детских дошкольных учреждений, те, кто занят в приготовлении пищи, граждане, размещенные во временных пунктах, работники служб санитарной очистки мест массового скопления людей, а также участники ликвидации чрезвычайных ситуаций.
РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА
Кроме того, канал «Baza» писал, что в Махачкале из-за наводнения обрушилась многоэтажка. В результате ЧП на Газопроводной улице еще в четырех соседних домах по стенам пошли трещины.
Известно, что из-за наводнения фундамент дома начал проседать. В итоге здание рухнуло на глазах у десятков очевидцев. По данным «Baza», внутри могли оставаться люди. Жильцов соседних домов попросили срочно эвакуироваться.
В настоящий момент в Махачкале объявлен режим ЧС. Известно, что свыше 300 человек эвакуировали из-за угрозы обвала многоквартирных домов на улице Айвазовского.
Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в интервью НСН подчеркнул, что Кавказским регионам стоит пересмотреть строительные нормы, чтобы не допустить массовых разрушений из-за наводнений.
«Причина этих затоплений — очень интенсивные дождевые осадки, которые охватили значительную территорию Махачкалы. Рельеф там горный, снег сошел, почва еще влажная, а к этому добавились и осадки. Тяжелые последствия связаны с тем, что, видимо, инфраструктура города не совсем была готова к приему такого большого наводнения. Надо отдавать себе отчет, что городские канализационные сети не рассчитаны на такие редкие события — ливневка не готова к серьезным ливням. Поэтому в Дагестане могли совпасть сразу два фактора: экстремальное количество воды, и тогда практически мало чего зависит от инфраструктуры, либо, конечно, в процессе городской застройки наблюдались разнообразные отклонения от норм. Весь Кавказ подвержен таким чрезвычайным ситуациям. Чтобы быть готовым к стихии, необходимо вести постоянную мониторинговую работу, переуточнять строительные нормы, которые мы не хотим пересчитывать, поскольку денег на это нет. Все это не просто требует новых подходов, каких-то вложений, но и пересмотра нормативных документов», - подчеркнул специалист.
НАВОДНЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В конце марта из-за ливней сразу в нескольких российских регионах Северного Кавказа произошло наводнение. Тогда глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в ряде районов республики выпало рекордное количество осадков, уровень которых в некоторых местах превысил 50 миллиметров.
Из-за наводнения в Махачкале ввели режим ЧС. 29 марта чеченский лидер Рамзан Кадыров тоже объявил о введении в регионе режима ЧС из-за обильных дождей. Тогда в Ингушетии ввели режим повышенной готовности из-за обильных осадков в виде дождя и снега.
В результате ЧС в Дагестане и Чечне были эвакуированы несколько тысяч жителей, повреждено более тысячи домовладений, затоплены дороги и перекрыты трассы. Известно, что по состоянию на 4 апреля в Дагестане подтопленными остаются 1 тысяча 65 жилых домов, 1 тысяча 115 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог, которые расположены в четырех муниципальных образованиях и шести населенных пунктах республики, сообщили в пресс-службе МЧС России. При этом в ведомстве добавили, что в Чечне подтопленных домов нет, работа по ликвидации последствий продолжается.
Между тем, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН заверил, что Махачкала и Каспийск в Дагестане полностью восстановятся для туристов к майским праздникам.
«До майских праздников это все сто раз уже уляжется. В первую очередь затронута сама Махачкала, Каспийск. Хасавюрт — это не туристический регион. Пострадало буквально два-три отеля из примерно 300, что принимают туристов. Несерьезно пострадали еще четыре отеля, туда просто попала вода, сейчас откачивается. Более серьезно пострадала пляжная инфраструктура — какие-то кафе на пляже, зонты, стулья унесло в море. Это все быстро покупается, к майским будет хорошая картина», - отметил он.
Ранее Михаил Болгов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что при сохранении благоприятных погодных условий половодье в России завершится уже к концу апреля.
