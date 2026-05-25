СМИ: Средства ПВО Украины не смогли отбить удары России
На Украине средства противовоздушной обороны не смогли отразить удары России по Киеву, сообщает «Страна.ua».
Издание пишет, что это стало очередным сигналом Киеву и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. Отмечается, что если подобные ракеты будут оснащены ядерными боеголовками, это может «сделать очень много беды».
Причиной неудачного отражения ударов со стороны Украины стала нехватка ракет для американских систем ПВО на фоне боевых действий США с Ираном.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили удар по Украине «Орешником» и «Искандерами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Альпинист: Тело Наговициной можно эвакуировать не раньше июля
- СМИ: Британия и Франция выступили против трат 0,25% ВВП НАТО на Украину
- СМИ: Средства ПВО Украины не смогли отбить удары России
- Футболист «Спартака» разбил Кубок России
- Макрон призвал Лукашенко не вступать в конфликт с Украиной
- В Роскомнадзоре опровергли блокировку DeepSeek
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 33 украинских БПЛА
- «Спартак» обыграл «Краснодар» в финале Кубка России
- Восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане
- Китай запустил корабль «Шэньчжоу-23» с 3 космонавтами к станции «Тяньгун»