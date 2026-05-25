СМИ: Между главой Минобороны Украины и главкомом ВСУ возник конфликт

Публичный конфликт разразился между главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским, сообщает ТАСС.

Это произошло из-за контроля над закупками вооружений. Глава оборонного ведомства пытается полностью отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии. По некоторым данным, Федоров выступает за отказ от приобретения артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, а также минометов.

По данным источников агентства, украинский министр обороны имеет множество подконтрольных компаний, осуществляющих производство различных беспилотных систем, а Сырский «зарабатывал» через закупки боеприпасов у «проверенных поставщиков».

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он сам одобряет схемы по отмыванию денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
