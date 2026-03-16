На большинстве рек европейской части России в 2026 году ожидаются максимальные уровни весеннего половодья выше нормы, следует из справки Гидрометцентра России и Росгидромета об ожидаемом характере весеннего половодья 2026 года. Уточняется, что существенно выше нормы ожидается уровень воды на реках бассейна Волги, в нижнем течении Оки, в верховьях Дона, а также на ряде рек Сибири и Дальнего Востока, на участках рек Забайкалья. Болгов отметил, что в предварительном прогнозе данные были несколько лучше.

«Предварительный прогноз был в пределах нормы половодья. Однако для Оки, для Каширского района, для Тамбовской области, для Центрального региона давали выше нормы. В основном прогнозе Гидрометцентра данные чуть хуже, уровни чуть больше. В бассейне Оки ожидается до 5 метров выше над нормальным уровнем половодья. Это довольно много. На Дону, к сожалению, будет низкий подъем, что плохо. Там нам воды больше надо», - объяснил он.

По словам собеседника НСН, при сохранении текущей благоприятной погоды половодье завершится уже к концу апреля.

«Ориентировочно ближайшие 2-3 недели при сохранении погодных условий снеготаяние завершится. Еще через неделю – две в наших реках можно ожидать максимальный уровень воды. К концу апреля половодье уже закончится. Однако все зависит от погоды в ближайший месяц, а мы можем предсказывать максимум на неделю», - сказал он.

Ранее начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Беднарук сообщил «Радиоточке НСН», что рекордные снегопады в Москве не приведут к катастрофическим последствиям при таянии снега, однако может затопить набережную у Зарядья.

