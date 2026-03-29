МЧС: Более 3300 человек эвакуировали из подтопленных районов в Дагестане
В Дагестане из подтопленных районов эвакуировано более 3300 человек, из них 1033 - дети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, в результате сильных осадков подтоплены порядка 760 жилых домов и 950 придворных участков. Всего спасатели эвакуировали 3338 человек, среди которых 1033 ребёнка. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 58 человек, в том числе 32 ребёнка.
Спасатели с помощью высокопроходимой техники, плавсредств и вручную доставляют жителей в безопасные зоны, а также эвакуируют домашних животных.
Всего к ликвидации последствий паводка задействовано более 670 человек и 224 единицы техники.
Ранее более 500 человек эвакуировали из подтопленного поселка Кундухово в Чечне, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
