Росгидромет: Половину федеральных округов РФ может затопить

Существенное превышение нормы выпавшего снега привело к накоплению осадков в 16 регионах России, что создает риск сильного половодья, сообщают «Известия»

По данным, Росгидромета, ситуация может стабилизироваться благодаря погодным колебаниям: 8 марта в ряде субъектов ожидается потепление, которое затем сменится похолоданием, что снижает вероятность масштабных затоплений. Половодье ожидается в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — всего в 36 регионах. По предварительным данным, уровень воды в реках превысит норму.

В настоящее время эксперты не называют точной даты половодья. Метеоролог Александр Шувалов сомневается, что в Подмосковье будет сильный паводок. При этом все предпосылки «высокой воды» есть в Центральной России и Поволжье.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков считает, что в столичном регионе снег растает в период с 1 по 10 апреля.

Рекордные снегопады в Москве не приведут к катастрофическим последствиям при таянии снега, однако может затопить набережную у Зарядья, заявил в интервью НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Беднарук.

