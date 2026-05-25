Экс-премьер Украины Азаров: Дело Ермака стало ударом для Зеленского
Дело против бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака стало ударом для лидера страны, сообщил в Telegram экс-премьер страны Николай Азаров.
Он назвал Ермака самым близким человеком Зеленского, которого бывший глава правительства Украины назвал «негодяем» за отправку людей «на смерть». Политик добавил, что Ермака издевался над простыми украинцами, оправдываясь военным положением.
Зеленский до сих пор не прокомментировал дело против Ермака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
