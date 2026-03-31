В Хасавюртовском районе Дагестана в ПВР эвакуировали 1450 человек

В Хасавюртовском районе Дагестана после непогоды в пункты временного размещения эвакуировали 1450 человек. Об этом заявили в районной администрации, сообщает РИА Новости.

По данным властей, в настоящее время в ПВР, развернутом на базе местной школы, остаются 140 человек, среди них 47 детей. Остальные эвакуированные покинули пункт и разместились у родственников.

Унесло в море: Как потоп в Дагестане повлияет на туристический сезон

Непогода обрушилась на регион 28 марта. Сильные дожди привели к введению режима чрезвычайной ситуации в ряде территорий, включая Буйнакск, Хасавюртовский район и Махачкалу, а также Пригородный район Северной Осетии.

В общей сложности из-за последствий стихии были эвакуированы более 3300 жителей Дагестана, среди них около 1000 детей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба администрации Махачкалы
ТЕГИ:НаводнениеДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры