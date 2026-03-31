В Хасавюртовском районе Дагестана в ПВР эвакуировали 1450 человек
В Хасавюртовском районе Дагестана после непогоды в пункты временного размещения эвакуировали 1450 человек. Об этом заявили в районной администрации, сообщает РИА Новости.
По данным властей, в настоящее время в ПВР, развернутом на базе местной школы, остаются 140 человек, среди них 47 детей. Остальные эвакуированные покинули пункт и разместились у родственников.
Непогода обрушилась на регион 28 марта. Сильные дожди привели к введению режима чрезвычайной ситуации в ряде территорий, включая Буйнакск, Хасавюртовский район и Махачкалу, а также Пригородный район Северной Осетии.
В общей сложности из-за последствий стихии были эвакуированы более 3300 жителей Дагестана, среди них около 1000 детей, передает «Радиоточка НСН».
