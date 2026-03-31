В Хасавюртовском районе Дагестана в ПВР эвакуировали 1450 человек

В Хасавюртовском районе Дагестана после непогоды в пункты временного размещения эвакуировали 1450 человек. Об этом заявили в районной администрации, сообщает РИА Новости.

По данным властей, в настоящее время в ПВР, развернутом на базе местной школы, остаются 140 человек, среди них 47 детей. Остальные эвакуированные покинули пункт и разместились у родственников.