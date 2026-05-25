13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять четверть процента ВВП на помощь Украине. В случае одобрения инициативы ежегодно Киев будет получать $143 млрд. Предложение Рютте отклонили Британия, Франция, Испания, Италия и Канада.

Инициативу одобрили семь членов альянса. Издание не сообщает, какие это государства. Однако известно, что все они уже тратят на помощь Киеву более 0,25% ВВП.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет выжить без США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

