СМИ: Британия и Франция выступили против трат 0,25% ВВП НАТО на Украину
Великобритания и Франция стали основными противниками инициативы о выделении странами Североатлантического альянса 0,25% ВВП на поддержку Киева, сообщает Telegraph.
13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять четверть процента ВВП на помощь Украине. В случае одобрения инициативы ежегодно Киев будет получать $143 млрд. Предложение Рютте отклонили Британия, Франция, Испания, Италия и Канада.
Инициативу одобрили семь членов альянса. Издание не сообщает, какие это государства. Однако известно, что все они уже тратят на помощь Киеву более 0,25% ВВП.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет выжить без США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Альпинист: Тело Наговициной можно эвакуировать не раньше июля
- СМИ: Британия и Франция выступили против трат 0,25% ВВП НАТО на Украину
- СМИ: Средства ПВО Украины не смогли отбить удары России
- Футболист «Спартака» разбил Кубок России
- Макрон призвал Лукашенко не вступать в конфликт с Украиной
- В Роскомнадзоре опровергли блокировку DeepSeek
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 33 украинских БПЛА
- «Спартак» обыграл «Краснодар» в финале Кубка России
- Восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане
- Китай запустил корабль «Шэньчжоу-23» с 3 космонавтами к станции «Тяньгун»