Альпинист: Тело Наговициной можно эвакуировать не раньше июля

Альпинист Александр Яковенко рассказал о шансах эвакуировать тело россиянки Натальи Наговициной с Пика Победы, сообщает kp.ru.

В настоящее время оно находится на горной вершине в хребте Савабци на высоте более 7000 метров. Эксперт считает, что обсуждать спасательную операцию можно будет не раньше июля-августа, во время сезона восхождений.

Кроме того, на той высоте находятся тела и других альпинистов, но государственные спасательные группы не могут эвакуировать их из-за высокой опасности работ. Яковенко указал, что туда не рискуют посылать даже профессионалов.

Ранее в МЧС Киргизии заявили, что эвакуация тела Наговицыной с пика Победы крайне опасна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Натальи Наговициной
