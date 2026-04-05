В Питере задержали нового фигуранта дела об убийстве женщины на Строгинском бульваре
Предпринимательница была убита в квартире в Москве в марте по наводке мошенников.
Накануне стало известно о задержании нового фигуранта дела об убийстве предпринимательницы в Москве. Очередного подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге. Им оказался 19-летний парень.
Само преступление было совершено 13 марта 2026 года. Несколько фигурантов, в том числе сам предполагаемый убийца, которым оказался молодой футболист ФК «Урал-2», уже арестованы. Однако они заявили, что действовали по указаниям мошенников.
НОВЫЙ ФИГУРАНТ
4 апреля в Санкт-Петербурге задержали еще одного подозреваемого по делу о разбое и убийстве предпринимательницы в квартире на Строгинском бульваре в Москве. Само преступление было совершено в марте этого года.
Следствие установило, что 19-летний фигурант по поручению организаторов преступления выполнял роль «курьера» и передал часть похищенного имущества другим соучастникам в одном из торговых центров на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО).
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы, произошедших 13 марта 2026 года. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в Санкт-Петербурге установлен и задержан еще один 19-летний подозреваемый», - говорится в публикации Следственного комитета РФ в МАХ.
УБИЙСТВО
14 марта в Москве в квартире одного из домов на Строгинском бульваре было обнаружено тело женщины со множественными телесными повреждениями. Убитой оказалась 48-летняя предпринимательница. Кроме того, в помещении обнаружили сейф со следами взлома. Известно, что убитая занималась недвижимостью.
По версии следствия, дочь риелтора Екатерины стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь их «сотруднику» для проведения оперативно-разыскных мероприятий.
«Известия» писали, что правонарушитель, представившись сотрудником ФСБ, потребовал, чтобы дочь предпринимательницы впустила его в квартиру и предоставила доступ к сейфу. Оказавшись в помещении, молодой человек попросил девушку задержать ее мать, которая в тот момент шла домой. Однако девочка рассказала матери, что происходит в квартире. Когда обе вернулись домой, мужчина напал на женщину и украл деньги.
Муж Екатерины и отец девушки в момент ЧП находился в командировке в Иране. СМИ писали, что он занимается геолого-разведочными и геодезическими работами и имеет гражданство ОАЭ.
ПО УКАЗАНИЮ МОШЕННИКОВ
Подозреваемого в совершении убийства предпринимательницы на северо-западе Москвы задержали в тот же день, когда обнаружили тело — 14 марта. Им оказался молодой футболист Даниил Секач.
В момент задержания 20-летнего парня украденного при нем не было. По данным «РЕН ТВ», футболист передал деньги курьеру, с которым не был знаком. Суд арестовал Секача 16 марта. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
Известно, что Секач — уроженец Кисловодска. СМИ писали, что он является игроком футбольного клуба «Урал-2», дублирующего состава екатеринбургского «Урала». Сообщалось, что Даниил выступает на позиции центрального защитника, в команде он числится с 1 января 2025 года.
Позже стало известно, что злоумышленник действовал не один. 18 марта Тушинский районный суд Москвы заключил под стражу 22-летнюю москвичку, обвиняемую в соучастии в разбойном нападении, в ходе которого была убита женщина. Фигурантке предъявлено обвинение по пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
23 марта сообщалось, что суд заключил под стражу еще двух фигурантов дела. Отмечалось, что молодые люди 2005 и 2007 годов рождения пробудут под стражей до 14 мая.
СМИ писали, что арестованная девушка-курьер училась за границей и знает несколько иностранных языков. Сами фигуранты заявили, что действовали по указаниям мошенников.
Между тем, клинический психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН заметил, что самой желанной добычей для мошенников являются молодые люди, так как они еще не умеют здраво рассуждать и их легко вывести из равновесия.
«Мошенники так обрабатывают жертву, что постепенно дают ей более сложные задания. Но при этом человек, выполняя их, находится в расшатанном состоянии. Если человек в состоянии сильного аффекта, сильной злости, то в этот момент он способен совершить такие действия. Злоумышленники втираются в доверие не за один день, они могут играть на слабостях людей, о которых они узнают в процессе разговора и таким образом заставляют их все больше переходить черту. Кто-то может в какой-то момент остановиться, а есть те, кто настолько расшатан эмоционально, что им уже все равно. Так что мошенники рано или поздно находят человека, который может выполнить всю цепочку действий вплоть до убийства», - объяснил он.
Ранее в СК РФ сообщили, что в Москве правоохранители задержали 20-летнюю девушку, которая по указанию телефонных мошенников, пыталась убить пенсионерку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
