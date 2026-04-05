В Питере задержали нового фигуранта дела об убийстве женщины на Строгинском бульваре

Само преступление было совершено 13 марта 2026 года. Несколько фигурантов, в том числе сам предполагаемый убийца, которым оказался молодой футболист ФК «Урал-2», уже арестованы. Однако они заявили, что действовали по указаниям мошенников.

НОВЫЙ ФИГУРАНТ

4 апреля в Санкт-Петербурге задержали еще одного подозреваемого по делу о разбое и убийстве предпринимательницы в квартире на Строгинском бульваре в Москве. Само преступление было совершено в марте этого года.