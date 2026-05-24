Макрон призвал Лукашенко не вступать в конфликт с Украиной

По данным AFP, Макрон подчеркнул риски, которые несёт для Белоруссии возможное втягивание в военные действия на Украине. Французский лидер также призвал Лукашенко предпринять шаги для нормализации отношений между Белоруссией и европейскими странами.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

