Макрон призвал Лукашенко не вступать в конфликт с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал белорусского лидера Александра Лукашенко не допускать вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине и улучшить отношения с Европой. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в администрации французского президента.
По данным AFP, Макрон подчеркнул риски, которые несёт для Белоруссии возможное втягивание в военные действия на Украине. Французский лидер также призвал Лукашенко предпринять шаги для нормализации отношений между Белоруссией и европейскими странами.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
