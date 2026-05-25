Госдеп: США допускают возможность возобновления боевых действий против Ирана
Администрация США допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, сообщил телеканалу India Today глава Госдепа Марко Рубио.
По его словам, это произойдет, если Вашингтон не добьется своих целей путем переговоров с Тегераном. Дипломат напомнил слова американского лидера о том, что тот сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Дональд Трамп «предпочитает добиться этого путем переговоров и дипломатии, и мы используем все возможности для этого».
Рубио отметил, что если планы провалятся, то США могут возобновить боевые действия против Ирана. «Наш первоочередной выбор - урегулирование путем переговоров, и мы будем работать над этим», - подчеркнул глава Госдепа.
Ранее Трамп заявил, что проект сделки с Ираном готов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
