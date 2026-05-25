Госдеп: США допускают возможность возобновления боевых действий против Ирана

По его словам, это произойдет, если Вашингтон не добьется своих целей путем переговоров с Тегераном. Дипломат напомнил слова американского лидера о том, что тот сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Дональд Трамп «предпочитает добиться этого путем переговоров и дипломатии, и мы используем все возможности для этого».

Рубио отметил, что если планы провалятся, то США могут возобновить боевые действия против Ирана. «Наш первоочередной выбор - урегулирование путем переговоров, и мы будем работать над этим», - подчеркнул глава Госдепа.

Ранее Трамп заявил, что проект сделки с Ираном готов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

